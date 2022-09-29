Угорщина знову заблокувала санкції ЄС проти патріарха Кирила

Влада Угорщини вдруге поспіль заблокувала внесення до санкційних списків Євросоюзу патріарха РПЦ Кирила.

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Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу", - зазначив Йозвяк.

За його словами, влада Угорщини вважає, що "жоден релігійний лідер не повинен бути внесений до списку санкцій".

Нагадаємо, навесні на рівні Євросоюзу вже намагалися ввести санкції проти патріарха Кирила, але в червні під час затвердження шостого пакету санкцій проти Росії його виключили зі списку за ініціативою Угорщини.

У вітчизняному МЗС заявили, що Україна наполягатиме на накладенні санкцій на патріарха РПЦ Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку.

У свою чергу Литва заборонила в'їзд у країну патріарху РПЦ Кирилу через його підтримку військової агресії Росії проти України.

А Великобританія запровадила санкції проти глави РПЦ.