Україна запропонує партнерам механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів РФ, — Шмигаль

Кабінет міністрів України напрацьовує механізм, за яким Київ запропонує країнам Заходу конфіскувати російські активи. Йдеться про суму у розмірі щонайменше $500 млрд.

Про це 21 червня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з питань відновлення України, в Лондоні.

"Росія має заплатити за те, що зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до $500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів" — заявив Шмигаль.

Він зауважив, що рішення Ради Європи про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, стало першим компонентом Міжнародного компенсаційного механізму.

Конфісковані активи Росії в країнах Заходу — це одна з частин суми, яка необхідна для відбудови України. Ще одна частина — це український бюджет, в тому числі кошти від конфіскації російських активів в Україні.

Третє джерело – це допомога міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій.

"Дякуємо партнерам! З необхідних $14,1 млрд на rapid recovery партнери вже гарантували отримання $4,3. Проте нам потрібні ще $6,5 млрд. Маємо амбітну мету - за підсумками цієї конференції отримати запевнення в їх отриманні", — підсумував Шмигаль.

Зауважимо, що уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Кабмін повідомляв про перший успішний кейс. Йдеться про конфіскацію активів двох російських банків на суму 17 млрд грн.

Наразі країни Євросоюзу наразі обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Йдеться про дохід від суми у 196,6 млрд євро. За квартал сума нарахованих відсотків на ці активи склала 734 мільйони євро — саме ці гроші може отримати Київ.