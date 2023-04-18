Країни G7 блокуватимуть російські активи до кінця війни в Україні

Країни Великої семи пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно в її боротьбі з російськими військами, а також закликали до більшої взаємодії з Китаєм для стабілізації відносин із другою за величиною економікою світу.

Після зустрічі вищих дипломатів G7 в Японії, блок засудив війну Росії проти України найрішучішим чином. Країни підтвердили підтримку мирного плану українського лідера Володимира Зеленського, водночас критикуючи безвідповідальну ядерну риторику Росії, повідомляє Вloomberg.

"Сьогодні ми знову зобов’язуємося підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, а також надавати стійку безпекову, економічну та інституційну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє та стримати майбутню російську агресію", – йдеться у заяві.

Окрім того, у комюніке, оприлюдненому у вівторок після зустрічі йдеться, що країни G7 блокуватимуть російські активи доти, доки не завершиться війна в Україні. В повідомленні зазначається, що Росія повинна заплатити за завдану шкоду, тому заморожені активи будуть передані на відновлення України.

Окрему увагу в комюніке приділено спробам інших держав допомогти Росії ухилитися від санкцій і надати військову підтримку.

У повідомленні зазначається, що G7 закликає треті сторони припинити допомогу Росії у веденні війни або їм доведеться заплатити за це високу ціну. "Велика сімка" посилила координацію для запобігання і реагування на постачання зброї третіми сторонами до Росії і продовжить вживати заходів проти тих, хто надає матеріальну підтримку РФ.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, яка прийняла участь у зустрічі голів МЗС "Великої Сімки" заявила, що G7 має довести президенту РФ, що він не досягне своїх цілей в Україні.