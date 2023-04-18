Страны G7 будут блокировать российские активы до конца войны в Украине

Страны Большой семи пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется в ее борьбе с российскими войсками, а также призвали к большему взаимодействию с Китаем для стабилизации отношений со второй по величине экономикой мира.

После встречи высших дипломатов G7 в Японии блок осудил войну России против Украины самым решительным образом. Страны подтвердили поддержку мирного плана украинского лидера Владимира Зеленского, в то же время критикуя безответственную ядерную риторику России, сообщает Вloomberg.

"Сегодня мы снова обязуемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также оказывать устойчивую безопасность, экономическую и институциональную поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить свое свободное и демократическое будущее и сдержать будущую российскую агрессию", – говорится в заявлении.

Кроме того, в коммюнике, обнародованном во вторник после встречи, говорится, что страны G7 будут блокировать российские активы до тех пор, пока не завершится война в Украине. В сообщении отмечается, что Россия должна заплатить за причиненный ущерб, поэтому замороженные активы будут переданы на восстановление Украины.

Особое внимание в коммюнике уделено попыткам других государств помочь России уклониться от санкций и оказать военную поддержку.

В сообщении отмечается, что G7 подтверждает призыв третьих сторон прекратить помощь России в ведении войны или им придется заплатить за это высокую цену. "Большая семерка" усилила координацию для предотвращения и реагирования на поставку оружия третьими сторонами в Россию и продолжит принимать меры против тех, кто оказывает материальную поддержку РФ.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, принявшая участие во встрече глав МИД "Большой Семерки" заявила, что G7 должен доказать президенту РФ, что он не достигнет своих целей в Украине.