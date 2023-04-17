МИД Германии: G7 должен показать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, участвующая во встрече глав МИД "Большой Семки" заявила, что G7 должен доказать президенту РФ, что он не достигнет своих целей в Украине.

Бербок подчеркнула, что G7 в прошлом году помогала Украине противостоять российской агрессии. Зимой они ввели новые санкции, ограничили цены на нафту и помогали материально, передает "Укринформ".

Она уверена, что при поддержке G7 Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления и отметила, что во время встречи в Японии представители G7 подтвердят и усилят свои обязательства.

"Пока речь идет о том, чтобы показать пути нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости", - сказала дипломат.

Также она напомнила, что в G7 работают над решениями долговых кризисов многих стран, настойчиво пытаются не допустить глобального голода, борются с величайшим риском безопасности века - климатическим кризисом.

По оценке Бербок, страны G7 противостоят автократическим силам, и друзья и партнеры по всему миру доверяют им. Она напомнила, что в G7 работают над решениями долговых кризисов многих стран, настойчиво пытаются не допустить глобального голода, борются с величайшим риском безопасности века - климатическим кризисом.

"Как G7, мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, основанные не на зависимостях, а на справедливости и общих правилах конкуренции", - сказала Бербок.

Представители G7 также обменяются мнениями по укреплению связей с развивающимися странами на Глобальном Юге и ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне роста влияния Китая в регионе.

Кроме того, министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси надеется донести четкое сообщение о важности поддержки суверенитета стран, основанного на правилах международного порядка.

"Мы будем решительно отвергать любые односторонние попытки силой изменить статус-кво или агрессию России против Украины, а также ее угрозу использования ядерного оружия", — сказал Хаяси участникам собрания, частью которого было открыто для СМИ.