Страны G7 планируют ввести санкции против российских алмазов в мае, – СМИ

Страны "Большой семерки" предположительно введут новые санкции в отношении бриллиантов, полученных от российской компании "Алроса". Об этом сообщает индийское издание The Economic Times.

По данным СМИ, это может произойти 19-21 мая в ходе встречи в Японии. Ограничения будут касаться больших бриллиантов в один карат.

Как отметил представитель Совета содействия экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах, пока неизвестно, в какой форме будут введены санкции, однако они окажут влияние на трудоустройство работников в сфере добычи алмазов в Индии.

ET пишет, что после того, как санкции начнут действовать, с неопределенностью трудоустройства столкнутся почти три миллиона человек в Сурате – алмазном центре Индии, который ограняет и полирует девять из 10 алмазов в мире.

Известно, что на российскую "Алросу" приходится около трети мирового предложения алмазов, их стоимость оценивается в 2,5 млрд долларов.

Компания находится под санкциями США и Великобритании, но пока что Индия может свободно экспортировать камни из России в США и другие страны G7, если они подвергаются существенной трансформации. В процессе также меняется системный код камней – шестизначное число, используемое для идентификации товаров в трансграничной торговле.

Напомним, что ограничения против российских бриллиантов может ввести и Европейский союз. Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что эти и другие санкции будут включены в следующий пакет блока.

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