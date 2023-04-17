МЗС Німеччини: G7 має показати Путіну, що він не досягне своїх цілей в Україні

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, яка бере участь у зустрічі голів МЗС "Великої Сімки" заявила, що G7 має довести президенту рф, що він не досягне своїх цілей в Україні.

Бербок наголосила, що G7 минулого року допомагала Україні протистояти російській агресії. Взимку вони ввели нові санкції, обмежили цини на нафту та допомагали матеріально, передає "Укрінформ".

Вона впевнена, що за підтримки G7 Українв вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу і зазначила, що під час зустрічі в Японії представники G7 підтвердять і посилять свої зобов'язання.

"Наразі йдеться про те, аби показати путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому", - сказала дипломат.

Також вона нагадала, що в G7 працюють над рішеннями боргових криз багатьох країн, наполегливо намагаються не допустити глобального голоду, борються з найбільшим безпековим ризиком століття - кліматичною кризою.

За оцінкою Бербок, країни G7 протистоять автократичним силами, і друзі та партненри по всьому світу довіряють їм. Вона нагадала, що в G7 працюють над рішеннями боргових криз багатьох країн, наполегливо намагаються не допустити глобального голоду, борються з найбільшим безпековим ризиком століття - кліматичною кризою.

"Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції", - сказала Бербок.

Представники G7 також обміняються думками щодо зміцнення зв'язків із країнами, що розвиваються, на Глобальному Півдні та ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі зростання впливу Китаю в регіоні.

Окрім того, Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі сподівається донести чітке повідомлення про важливість підтримки сувернітету країн, заснованого на правилах міжнародного порядку.

"Ми будемо рішуче відкидати будь-які односторонні спроби силою змінити статус-кво або агресію Росії проти України, а також її загрозу використання ядерної зброї", — сказав Хаясі учасникам зібрання, частиною який був відкритий для ЗМІ.