Страны G7 согласились ускорить полный отказ от ископаемого топлива

По итогам встречи министров, страны G7 пообещали ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива и переход к возобновляемой энергии. Об этом 15 апреля сообщила британская газета Financial Times.

Издание уточняет, что страны вели переговоры неделями и не могли долгое время прийти к согласию, потому что наиболее развитые экономики мира пытались отреагировать на критику, что они якобы "отступают от климатических целей из-за войны в Украине".

В своем заключительном коммюнике по итогам саммита страны G7 обязались "ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива, не требующего выбросов, чтобы достичь нулевого показателя в энергетических системах к 2050 году".

По информации FT, в предыдущих проектах Япония выступала против добавления этой фразы, но Великобритания, Германия и Франция договорились о ее включении.

Страны G7 также пообещали увеличить совокупную мощность ветровых установок на 150 гигаватт к 2030 году и мощность солнечной энергии до более чем 1 ТВт. Кроме того, страны G7 договорились работать вместе, чтобы снизить влияние России на цепи поставок в секторе атомной энергетики после ее вторжения в Украину и использования поставок газа в Европу как оружия.

Напомним, разные страны продолжают постепенно отказываться от российских энергоносителей. В ЕС планируют дать странам-членам возможность запретить России поставлять сжиженный природный газ (СПГ) без введения новых энергетических санкций. В частности, страны Балтии ищут решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из России в страны Балтии, который в прошлом году увеличился вдвое.

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