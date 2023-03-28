В ЕС попытаются запретить импорт российского сжиженного газа без введения новых санкций

В Европейском Союзе планируют дать странам-членам возможность запретить России поставлять сжиженный природный газ (СПГ) без введения новых энергетических санкций.

ЕС надеются, что применив этот инструмент, смогут уменьшать поток энергоносителей из России, сообщает Bloomberg.

Министры энергетики ЕС во вторник во время политической встречи в Брюсселе одобрили предложение, которое позволит правительствам стран временно запретить российским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок.

"Мы не можем вернуться тех отношений с Россией, где она является нашим главным поставщиком газа. Важным дополнением является возможность для государств-членов временно ограничить мощности для газа, в том числе СПГ, из России и Беларуси. Мы должны защитить нашу безопасность поставок" , – заявила Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике.

Предложенный регламент по СПГ все еще нуждается в одобрении Европейского парламента. Толчок к новым полномочиям по блокированию импорта для государств-членов ведут Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Несмотря на то, что из-за санкций поставки природного газа из РФ в Европу значительно уменьшились, спрос на СПГ все еще остается достаточно высоким. Симсон призвала прекратить поставки российского сжиженного газа, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты по истечении текущих.

За шесть месяцев войны против Украины Российская Федерация заработала на экспорте энергоносителей 158 млрд евро. На ЕС пришлось 54% российского экспорта, что составляет около 87 млрд евро в денежном эквиваленте.

ЕС удалось диверсифицировать источники поставок газа, а доля российского газа на европейском рынке снизилась до 9%.