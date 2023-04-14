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Энергетика
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Страны Балтии планируют прекратить импорт сжиженного газа из России

Страны Балтии планируют прекратить импорт сжиженного газа из России
Это решение трех Балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из России в страны Балтии, который в прошлом году увеличился вдвое.

По словам министра, он обсудил это в четверг с министром по климату и энергетике Латвии Раймондсом Чударсом, сообщает портал Delfi.

По его словам, чиновники пришли к единому мнению, что сжиженный нефтяной газ не должен импортироваться в три Балтийских страны.

"Это, как я уже сказал, решение трех Балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет", – сказал Крейвис.

Российский экспорт СНГ в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тыс. тонн до 331 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт в Латвию вырос на 77% до 232 тыс. тонн, Литву – в 8,5 раза до 72 тыс. тонн. тонн, а в Эстонию – на 42% до 27 тыс. тонн.

В Европейском Союзе планируют дать странам-членам возможность запретить России поставлять сжиженный природный газ (СПГ) без введения новых энергетических санкций.

Министры энергетики ЕС в Брюсселе одобрили предложение, которое позволит правительствам стран временно запретить российским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок.

Автор:
Татьяна Гойденко