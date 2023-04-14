Країни Балтії планують припинити імпорт зрідженого газу з Росії

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт зрідженого нафтового газу з Росії до країн Балтії, який минулого року збільшився вдвічі.

За словами міністра, він обговорив це у четвер з міністром з питань клімату та енергетики Латвії Раймондсом Чударсом, повідомляє портал Delfi.

За його словами, посадовці дійшли єдиної думки, що зріджений нафтовий газ не повинен імпортуватися до трьох Балтійських країн.

"Це, як я вже сказав, рішення трьох Балтійських країн, оскільки європейських санкцій щодо нього немає", - сказав Крейвіс.

Російський експорт СНД до країн Балтії минулого року зріс із 159 тис. тонн до 331 тис. тонн порівняно з 2021 роком, при цьому експорт до Латвії зріс на 77% до 232 тис. тонн, Литву - у 8,5 разів до 72 тис. тонн, а в Естонію - на 42% до 27 тис. тонн.

В Європейському Союзі планують дати країнам-членам можливість заборонити Росії постачати зріджений природний газ (ЗПГ) без запровадження нових енергетичних санкцій.

Міністри енергетики ЄС в Брюсселі схвалили пропозицію, яка дозволить урядам країн тимчасово заборонити російським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для поставок.