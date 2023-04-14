ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Країни Балтії планують припинити імпорт зрідженого газу з Росії

газ, росія
Це рішення трьох Балтійських країн, оскільки європейських санкцій щодо нього немає

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт зрідженого нафтового газу з Росії до країн Балтії, який минулого року збільшився вдвічі.

За словами міністра, він обговорив це у четвер з міністром з питань клімату та енергетики Латвії Раймондсом Чударсом, повідомляє портал Delfi.

За його словами, посадовці дійшли єдиної думки, що зріджений нафтовий газ не повинен імпортуватися до трьох Балтійських країн.

"Це, як я вже сказав, рішення трьох Балтійських країн, оскільки європейських санкцій щодо нього немає", - сказав Крейвіс.

Російський експорт СНД до країн Балтії минулого року зріс із 159 тис. тонн до 331 тис. тонн порівняно з 2021 роком, при цьому експорт до Латвії зріс на 77% до 232 тис. тонн, Литву - у 8,5 разів до 72 тис. тонн, а в Естонію - на 42% до 27 тис. тонн.

В Європейському Союзі планують дати країнам-членам можливість заборонити Росії постачати зріджений природний газ (ЗПГ) без запровадження нових енергетичних санкцій. 

Міністри енергетики ЄС в Брюсселі схвалили пропозицію, яка дозволить урядам країн тимчасово заборонити російським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для поставок. 

Автор:
Тетяна Гойденко