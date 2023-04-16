Финляндия запустила самый большой в Европе ядерный реактор

Крупнейший в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3 (OL3) начал регулярную работу рано в воскресенье, тем самым повышая энергетическую безопасность в регионе, в который Россия прекратила поставки газа и электроэнергии. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Отметим, что реактор заработал спустя 18 лет после начала строительства.

“Производство Olkiluoto 3 стабилизирует цены на электроэнергию и играет немаловажную роль в зеленом переходе Финляндии. Электрификация общества продолжается, и экологически чистое производство электроэнергии, несомненно, является одним из главных козырей Финляндии”, - сказал исполнительный директор атомной компании Teollisuuden Voima Ярмо Танхуа.

Olkiluoto 3 on nyt valmis.🎉

Koekäyttö on saatu päätökseen ja säännöllinen sähköntuotanto alkoi tänään su 16.4.2023.⚡️

Olkiluodosta tuotetaan jatkossa noin 30 % Suomen 🇫🇮 sähköstä.

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🧵 pic.twitter.com/t9yrgtF4LU — Teollisuuden Voima (@tvo_fi) April 15, 2023

Крупнейшая в Европе атомная электростанция Olkiluoto 3 обеспечивает 14% производства электроэнергии в стране.

Новая станция будет снабжать электроэнергией по меньшей мере в течение следующих 60 лет.

Строительство реактора мощностью 1,6 гигаватт (ГВт), первой новой атомной электростанции в Финляндии за четыре десятилетия и первой в Европе за 16 лет, началось в 2005 году.

Первоначально работы планировали завершить в 2009 году. Но проект, заказчиком которого выступил франко-германский консорциум Areva-Siemens, столкнулся с трудностями, включая задержки в проектных работах.

Вопрос атомной энергетики остается спорным в Европе – пишут журналисты. Так Германия вчера выключила последние три реактора, в то же время Швеция, Франция и Великобритания планируют строительство новых.

Российский экспорт электроэнергии в Финляндию сократился в апреле, затем прекратился в мае прошлого года, когда российская энергетическая компания "Интер РАО" заявила, что ей не заплатили за проданную энергию, что стало следствием увеличения пропасти между Москвой и Европой из-за войны в Украине.

Напомним, с понедельника Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в Словакию.