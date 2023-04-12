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Энергетика
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Впервые в Украине. РГК подсоединила завод по производству биометана (ФОТО)

ргк, биометан, завод по производству биометана
РГК профинансировала разработку государственного стандарта по закачке биометана в газораспределительные сети на основе европейского стандарта EN 16723-1:2017. Фото: РГК

К сети “Региональной газовой компании” (РГК) в Черниговской области подключили первый в Украине завод по производству биометана, принадлежащий агрохолдингу "Галс Агро".

Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба РГК.

Производственная мощность предприятия составляет около 3 млн кубометров газа в год. Такой объем обеспечит потребности около 1500 клиентов (население и промышленность).

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ргк, биометан, завод по производству биометана
Первая очередь завода "Галс Агро" имела электрическую мощность 2,4 МВт. Фото: РГК
ргк, биометан, завод по производству биометана
В 2021 году приняли решение о дооборудовании завода модулем по производству биометана. Фото: РГК
ргк, биометан, завод по производству биометана
На заводе "Галс Агро" используются когенерационные установки Jenbacher (Австрия). Фото: РГК
ргк, биометан, завод по производству биометана
Строительство второй очереди завода было начато в 2020 году. Фото: РГК

Биометан, производимый предприятием, не отличается от природного и сразу может потребляться домохозяйствами и промышленностью. Сырье для производства биометана – отходы аграрного сектора.

Процесс подключения от выдачи технических условий до завершения строительства длился менее 6 месяцев. На предприятии установили узел учета газа и газорегулирующего оборудования.

"Сегодня начинается новая эра развития газа в Украине. В этом проекте РГК выступила как инвестняня: мы консультировали, разработали проектно-техническую документацию по подключению, технические условия и выполнили работы по подключению к сети... Украина имеет огромный потенциал производства биометана на уровне с ЕС, где работает более 1200 заводов мощностью 3,5 млрд куб м в год", - прокомментировал генеральный директор РГК Алексей Тютюнник.

Биометановый завод в Черниговской области был построен в 2018 году. Первоначально предприятие работало на производство биогаза, из которого производилась электроэнергия. В 2021 году его оборудовали модулем по производству биометана. Во второй половине 2023 года инвесторы планируют установить еще один модуль по производству биометана такой же мощности в Киевской области.

Заметим, что РГК по собственному шаблону технических условий производит подключение биометана за 1 грн. Компания также создала "единственное окно" в формате one-stop-shop для производителей биометана и потенциальных инвесторов.

Напомним, в июле 2022 года "Региональная газовая компания" и "Галс Агро" заключили первый договор о присоединении биометанового завода в Черниговской области к газораспределительным сетям.

В первом полугодии 2023 года РГК также планирует подключить к газораспределительным сетям второй биометановый завод в Винницкой области.

Автор:
Вита Молодан