РГК готовит присоединение к газораспределительным сетям второго биометанового завода

"Региональная газовая компания" подключит к газораспределительным сетям второй биометановый завод в первом полугодии 2023 года в Винницкой области, говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что "РГК Инжиниринг" приступил к изготовлению предпроектных решений для биометанового завода ООО "Юзефо-Николаевская биогазовая компания". Мощности производства находятся на базе сахарного завода в селе Михайлин Винницкой области.

Просчитано несколько вариантов подключения завода к газовым сетям. Мощность биометанового завода достигает 2500 кубометров в час, или почти 18 миллионов кубометров биометана в год - это примерно равно потреблению 9000 домохозяйств или небольшого города.

"Мощность данного биометанового проекта настолько велика, что мы проектируем несколько очередей строительства газовых сетей, чтобы подключить данный объект. Мы планируем объединить зоны действия сразу трех газораспределительных станций. В общей сложности будет построено более 20 км газораспределительных сетей", - рассказала руководитель проекта "РГК Инжиниринг" Наталья Любченко.

Подключение биометанового завода будет происходить в несколько очередей. Первая очередь предполагает строительство газопровода протяженностью 1 километр. Это позволит подключить мощность 100 кубометров в час биометана в летние месяцы и 500-600 кубометров в час в зимние.

"Мы наблюдаем оживление интереса инвесторов к реконструкции, перепрофилированию биогазовых станций на биометановые заводы и их подключению к газораспределительным сетям по всей Украине. Это уже второй проект по подключению биометанового завода в текущем году. Параллельно мы работаем еще над несколькими проектами", - говорит руководитель направления декарбонизации РГК Игорь Гоцик.

В перспективе речь идет о строительстве газопровода протяженностью 15 километров и кольцевании между собой зон действия нескольких газораспределительных станций. В ходе реализации второй очереди планируется увеличить мощность подключения летом до 500 кубометров в час, а зимой завод сможет работать на полную мощность, которая будет составлять до 2500 кубометров в час. Для этого построят еще 10 км газопровода.

Третья очередь позволит увеличить объемы закачки биометана в газораспределительные сети летом до 1000 кубометров в час, для чего построят еще одну ветвь газопровода.

"Для нас переход от использования биогаза для производства электроэнергии к производству биометана – привлекательный шаг с точки зрения инвестиций. Это даст в течение года обеспечить целый район биометаном, заместив природный газ", – указывает директор "Юзефо-Николаевской биогазовой компании Олег Джурик.

По его словам, компания инвестировала во время войны в поставку украино-нидерландской модульной аминной установки обогащения биогаза в биометан компании UTC и в дальнейшем будет рассматривать поэтапное увеличение мощности присоединения к газовым сетям. В течение двух лет ее планируют увеличить почти в пять раз, что существенно повлияет на сроки окупаемости проекта.