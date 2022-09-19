РГК готує приєднання до газорозподільних мереж другого біометанового заводу

"Регіональна газова компанія" підключить до газорозподільних мереж другий біометановий завод в першому півріччі 2023 року у Вінницькій області, йдеться у повідомленні компанії.

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Зазначається, що "РГК Інжиніринг" розпочав виготовлення передпроектних рішень для біометанового заводу ТОВ "Юзефо-Миколаївська біогазова компанія". Потужності виробництва розташовані на базі цукрового заводу у селі Михайлин Вінницької області.

Прораховано кілька варіантів підключення заводу до газових мереж. Потужність біометанового заводу сягає 2500 кубометрів на годину, або майже 18 мільйонів кубометрів біометану на рік - це приблизно дорівнює споживанню 9000 домогосподарств або ж невеликого міста.

"Потужність даного біометанового проекту настільки велика, що ми проектуємо декілька черг будівництва газових мереж, щоб підключити даний об’єкт. Ми плануємо об’єднати зони дії одразу трьох газорозподільних станцій. Загалом, буде збудовано більше 20 км газорозподільних мереж", - розповіла керівник проекту "РГК Інжиніринг" Наталія Любченко.

Підключення біометанового заводу відбуватиметься у декілька черг. Перша черга передбачає будівництво газопроводу довжиною 1 кілометр. Це дозволить підключити потужність 100 кубометрів на годину біометану в літні місяці та 500-600 кубометрів на годину в зимові.

"Ми спостерігаємо пожвавлення інтересу інвесторів до реконструкції, перепрофілювання біогазових станцій на біометанові заводи та їх підключення до газорозподільних мереж по всій Україні. Це вже другий проект з підключення біометанового заводу в поточному році. Паралельно ми працюємо ще над декількома проектами", - говорить керівник напрямку декарбонізації РГК Ігор Гоцик.

В перспективі йдеться про будівництво газогону довжиною 15 кілометрів та кільцювання між собою зон дії декількох газорозподільних станцій. В ході реалізації другої черги планується збільшити потужність підключення влітку до 500 кубометрів на годину, а в зимову пору завод зможе працювати на повну потужність, яка складатиме до 2500 кубометрів на годину. Для цього збудують ще 10 кілометрів газогону.

Третя ж черга дозволить збільшити обсяги закачування біометану в газорозподільні мережі влітку до 1000 кубометрів на годину, для чого побудують ще одну гілку газопроводу.

"Для нас перехід від використання біогазу для виробництва електроенергії до виробництва біометану – привабливий крок з точки зору інвестицій. Це дасть впродовж року забезпечити цілий район біометаном, замістивши природній газ", - вказує директор "Юзефо-Миколаївської біогазової компанії Олег Джурик.

За його словами, компанія інвестувала під час війни в поставку україно-нідерландської модульної амінної установки збагачення біогазу до біометану компанії UTC і надалі розглядатиме поетапне збільшення потужності приєднання до газових мереж. Впродовж двох років її планують збільшити майже в п’ять разів, що суттєво вплине на терміни окупності проекту.