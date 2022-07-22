В Україні запровадять реєстр біометану

Кабінет міністрів на засіданні 22 липня затвердив порядок функціонування реєстру біометану. Про це повідомляють у Міністерстві енергетики.

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Документ визначає процедуру створення реєстру, його функціональні можливості, терміни та порядок подання інформації, порядок створення облікового запису користувача, видачі та скасування гарантій походження та сертифікатів походження біометану, проведення аудиту виробництва біометану.

Зазначається, що створення реєстру дозволить запустити в Україні ринок біометану. Виробники зможуть отримати допуск до газотранспортної та газорозподільних систем, а гарантії та сертифікати походження засвідчуватимуть, з якої сировини його виготовлено, та обсяг, поданий до ГТС.

Відповідно, доступ до ГТС полегшить транспортування біометану до генеруючих потужностей, а також забезпечить часткове заміщення природного газу.

"Запровадження реєстру біометану – це перший крок для створення ринку біометану, доступ до якого матимуть як вітчизняні, так і іноземні інвестори. Цей ринок має значний потенціал для розвитку", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, за останні п'ять років кількість біогазових установок в Україні збільшилась майже втричі – з 21 до 60, а виробництво біогазу зросло з 45 мільйонів кубометрів до 267 мільйонів, "з яких потенціал біометану - 160 мільйонів кубометрів".

Нагадаємо, що раніше у липні "Регіональна газова компанія" та агрохолдинг "Галс Агро" уклали перший договір щодо приєднання біометанового заводу у Чернігівській області до газорозподільних мереж. Зараз вони разом з компанією "Чернігівгаз", науковими та експертними установами розробляють технічні рішення того, як саме це буде зроблено.