Біометанові заводи отримали зелене світло на підключення до газорозподільних мереж

Враховуючи те, що біометан може стати третім повноцінним джерелом газу в України, оператори ГРМ (РГК) спростили процедуру приєднання і знизили плату за це до однієї гривні. Про це повідомляє пресслужба РГК.

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Таке рішення ухвалювали, ґрунтуючись на оцінці експертів Біоенергетичної асоціації України. Вони дійшли висновку, що обсяги виробництва біометану можуть досягати 7,8 млрд кубометрів на рік.

Уточнюємо, що виробники біометану у свою чергу мають профінансувати власним коштом будівництво зовнішніх і внутрішніх газових мереж та обладнання. Як зазначили у РГК, газорозподільні системи України у технічному плані готові до приєднання біометанових заводів.

За даними Оператора ГТС, в Україні налічується 26 компаній, які розглядають інтеграцію власних виробничих потужностей до газових мереж.

"Співставні з Україною за сільськогосподарським потенціалом країни вже інтегрували в газорозподільні мережі сотні біометанових заводів. До прикладу Франція дозволила доступ біометану до газової мережі ще у 2011 році і має зараз більше 300 біометанових заводів. Німеччина почала свій біометановий шлях у 2006 році та наразі має виробництво приблизно 1 млрд. м3 біометану на рік, а Велика Британія має близько 120 заводів із виробництва біометану", - додали в РГК.