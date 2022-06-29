В Украине снизили тариф на присоединение биометановых заводов к газораспределительным сетям

Учитывая, что биометан может стать третьим полноценным источником газа у Украины, операторы ГРМ (РГК) упростили процедуру присоединения, и снизили плату за это до одной гривни. Об этом сообщает пресс-служба РГК.

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Такое решение принимали, основываясь на оценке экспертов Биоэнергетической ассоциации Украины. Они пришли к выводу, что объемы производства биометана могут достигать 7,8 млрд кубометров в год.

Уточняем, что производители биометана в свою очередь должны профинансировать за свой счет строительство внешних и внутренних газовых сетей и оборудования. Как отметили в РГК, газораспределительные системы Украины в техническом плане готовы к присоединению биометановых заводов.

По данным Оператора ГТС, в Украине насчитывается 26 компаний, рассматривающих интеграцию собственных производственных мощностей в газовые сети.

"Сопоставимые с Украиной по сельскохозяйственному потенциалу страны уже интегрировали в газораспределительные сети сотни биометановых заводов. Например Франция разрешила доступ биометана к газовой сети еще в 2011 году и имеет сейчас более 300 биометановых заводов. Германия начала свой биометановый путь в 2006 году и сейчас имеет производство примерно 1 млрд. м3 биометана в год, а Великобритания имеет около 120 заводов по производству биометана", — добавили в РГК.