Shell начала использовать коровий навоз для производства топлива

Нефтегазовая компания Shell в Германии начала использовать коровий навоз для производства топлива для грузовиков. Это решение позволит уменьшить выброс CO2 от сжигания топлива.

Как сообщает издание Bloomberg, такое "экологическое топливо" будут производить на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Европы.

Shell стремится начать масштабное производство сжиженного природного газа с биокомпонентами для заправки грузовых автомобилей в течение примерно двух лет. В компании рассказали, что грузовики, использующие такое топливо, могут проехать 1500 километров без дозаправки.

Биометан можно производить из пищевых отходов или других органических веществ. Shell заявила, что будет использовать навоз, который все равно бы выделял метан, если бы его оставили гнить на ферме.

Идея Shell состоит в том, чтобы смешать его с топливом из природного газа, чтобы получить "углеродно-нейтральный" продукт. В настоящее время компания рассматривает возможность покупки или строительства биометановых заводов.

Shell работает в направлении сокращения выбросов углерода на заводе в Рейнланде, который включает завод в Годорфе, где будет производиться "углеродно-нейтральный" сжиженный природный газ (СПГ).

Его дочернее предприятие Wesseling стало первым нефтеперерабатывающим заводом в Европе, который в 2020 году начал производство зеленого водорода, хотя и в небольших масштабах. Shell планирует прекратить переработку нефти на Wesseling с 2025 года.

"СПГ — это один из самых энергоемких процессов в нефтегазовом секторе. Биометан СПГ идеально подходит для большегрузных автомобилей и морского транспорта", — считает Сейхан Туран, директор Altass Consulting, в число клиентов которой входят Европейская комиссия и Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

В Украине зарегистрировали первое водородное авто

Отметим, в Украине также постепенно осваивают альтернативные источники энергии и экологическое топливо.

В июне этого года РГК и Биоэнергетическая ассоциация Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве для синхронизации процессов редизайна газораспределительной инфраструктуры и производства биогаза.

Кроме того, в 2022 году в Украине появится первая водородная заправка. По данным "Украинского водородного совета", в Украине пока только два водородных автомобиля, но в ассоциации ожидают, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году и стимулирует их дальнейшее появление.

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