В следующем году в Украине появится первая водородная заправка

По данным "Украинского водородного совета" в Украине пока только два водородных автомобиля, но в ассоциации ожидают, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году и стимулирует их дальнейшее появление. Об этом на брифинге заявил президент ассоциации "Украинского водородного совета" Александр Репкин.

"Сертифицировав первые водородные автомобили в Украине, мы фактически решили chicken-and-egg problem. Почему не строят водородные заправки? Потому что нет машин на водороде. А почему нет машин? Потому что нет водородных заправок", — рассказал Репкин.

По его словам, в "Украинском водородном совете" решили эту проблему, когда в начале сентября сертифицировали первый в стране водородный автомобиль. Таким образом, заложив основу для дальнейшего развития инфраструктуры для водородного транспорта в стране.

В ассоциации заявили, что японские Toyota Mirai, которые ввезли в Украину, работают на водородном топливном элементе, который производит энергию для электродвигателя.

"Наша ассоциация уже отработала механизм документального оформления водородных авто. К нам обращаются предприниматели, специализирующиеся на создании водородной инфраструктуры и строят заправочные станции по всему миру", — объясняет эксперт.

И добавляет, что все они уже готовы создавать заправки для водородных авто и в Украине. Поэтому в ассоциации ожидают, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году.

Напомним, что 2 сентября В Украине зарегистрировали первое водородное авто. Сертификацию получила машина японской марки Toyota. И на сегодня, по информации Delo.ua, в Украине находится минимум 6 водородных автомобилей.

Сам процесс сертификации, по словам Александра Репкина, был достаточно сложным и длительным и составил полтора месяца. Однако он открыл путь к массовой растаможке водородных авто и получению на них украинских номеров.

"Сейчас у всех, кто пожелает растаможить водородную машину, процедура займет всего три дня!" — сообщил тогда президент "Украинского водородного совета".

Напомним, что Hyundai Motor Group заявила в начале этого месяца, что планирует предложить версии на водородных топливных элементах для всех своих коммерческих автомобилей к 2028 году, а два года спустя снизит цены на эти автомобили до уровня цен на электромобили.