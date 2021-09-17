Энергетика 20 минут назад

В следующем году в Украине появится первая водородная заправка

Появление специацилизованной заправки будет способствовать появлению все большего количества водородных авто в стране

Одно из 6 водородных авто в Украине. Фото: Delo.ua Одно из 6 водородных авто в Украине. Фото: Delo.ua
Одно из 6 водородных авто в Украине. Фото: Delo.ua

По данным "Украинского водородного совета" в Украине пока только два водородных автомобиля, но в ассоциации ожидают, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году и стимулирует их дальнейшее появление. Об этом на брифинге заявил президент ассоциации "Украинского водородного совета" Александр Репкин.

"Сертифицировав первые водородные автомобили в Украине, мы фактически решили chicken-and-egg problem. Почему не строят водородные заправки? Потому что нет машин на водороде. А почему нет машин? Потому что нет водородных заправок", — рассказал Репкин.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По его словам,  в "Украинском водородном совете" решили эту проблему, когда в начале сентября сертифицировали первый в стране водородный автомобиль. Таким образом, заложив основу для дальнейшего развития инфраструктуры для водородного транспорта в стране. 

В ассоциации заявили, что японские Toyota Mirai, которые ввезли в Украину, работают на водородном топливном элементе, который производит энергию для электродвигателя.

"Наша ассоциация уже отработала механизм документального оформления водородных авто. К нам обращаются предприниматели, специализирующиеся на создании водородной инфраструктуры и строят заправочные станции по всему миру",  — объясняет эксперт.

И добавляет, что все они уже готовы создавать заправки для водородных авто и в Украине. Поэтому в ассоциации ожидают, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году.

Напомним, что 2 сентября В Украине зарегистрировали первое водородное авто. Сертификацию получила машина японской марки Toyota. И на сегодня, по информации Delo.ua, в Украине находится минимум 6 водородных автомобилей.

Сам процесс сертификации, по словам Александра Репкина, был достаточно сложным и длительным и составил полтора месяца. Однако он открыл путь к массовой растаможке водородных авто и получению на них украинских номеров. 

"Сейчас у всех, кто пожелает растаможить водородную машину, процедура займет всего три дня!" — сообщил тогда президент "Украинского водородного совета". 

Напомним, что Hyundai Motor Group заявила в начале этого месяца, что планирует предложить версии на водородных топливных элементах для всех своих коммерческих автомобилей к 2028 году, а два года спустя снизит цены на эти автомобили до уровня цен на электромобили.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине ставят рекорды по покупкам б/у иномарок: какие авто завозят чаще всего
В Украине ставят рекорды по покупкам б/у иномарок: какие авто завозят чаще всего
Hyundai планирует перевести все коммерческие автомобили на водород
Hyundai планирует перевести все коммерческие автомобили на водород
"Укргидроэнерго" планирует запустить производство "зеленого" водорода
"Укргидроэнерго" планирует запустить производство "зеленого" водорода
Загрузка...
Новое видео
Як розвивати себе і бути успішним. 5 ключових принципів — Василь Хмельницький / GET Business Festival

Новости дня

  1. "Еду в тюрьму": Балашова отправили в СИЗО с возможностью залога в более 9 млн грн

  2. Черненко: Ермак хочет сделать Столара "новым-старым смотрящим" за Киевом

  3. В Киеве пройдет конференция Marketing & Sales Management в IT с топ-спикерами

  4. В Киеве из-за футбольного матча перекроют станции метро

  5. Самый маленький спутник и экзоскелет: ТОП-10 украинских стартапов для инвестирования

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...