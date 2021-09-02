Транспорт 6 минут назад

В Украине зарегистрировали первое водородное авто

Сертификацию получила машина японской марки Toyota

Фото: Facebook Александра Репкина Фото: Facebook Александра Репкина
Фото: Facebook Александра Репкина

Фотографией первого водородного автомобиля с украинскими номерами поделился на своей странице в Facebook президент Украинского водородного совета, глава общественного совета Госэнергоэффективности Александр Репкин.

"Мы с Украинской водородной советом завезли в Украину и сертифицировали водородную машину японской марки Toyota. Впервые такая машина имеет украинские номера! В 2019 году я пообещал, что это произойдет, и сейчас могу с гордостью представить результат", — написал он.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Сам процесс сертификации, по словам Александра Репкина, был достаточно сложным и длительным и составил полтора месяца. Однако он открыл путь к массовой растаможке водородных авто и получению на них украинских номеров. "Сейчас у всех, кто пожелает растаможить водородную машину, процедура займет всего три дня!", — сообщил президент Украинского водородного совета.

Вместе с этим важным вопросом является развитие инфраструктуры для водородного транспорта. В числе первых шагов запланирована сертификация еще одного автомобиля и создание первой водородной заправки в Украине.

Александр Репкин также заявил, что Украинской водородной совета, а также все эксперты, которые сейчас разрабатывают водородную стратегию, активно работают над тем, чтобы развить водородную энергетику в Украине и даже сделать ее экспортером водорода для Европы.

Читайте также:
Энергосообщество: проект РГК — самый значимый для развития водородной энергетики в Украине

Отметим, водород — это экологическое топливо не только для авто, но и для поездов и самолетов. В конце апреля 2021 года украинский водородный стартап привлек $20,5 млн на развитие авиатехнологий

Обещание завезти и сертифицировать водородный автомобиль в Украине Александр Репкин дал еще в 2019 году.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Mazda разрабатывает экологически чистый двигатель на водородном топливе
Mazda разрабатывает экологически чистый двигатель на водородном топливе
ДТП на Львовщине: Volkswagen врезался в Opel, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)
ДТП на Львовщине: Volkswagen врезался в Opel, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)
В Украине презентовали новый военный вездеход (ВИДЕО)
В Украине презентовали новый военный вездеход (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Не боятися йти туди, куди ніхто не йде: як ми формуємо тренди в бізнесі — Володимир Авраменко, АВК

Новости дня

  1. Резников объяснил, как разместить в Украине системы ПВО США без изменения Конституции

  2. "Укроборонпром" подписал три соглашения с оборонными компаниями США на $2,5 млрд

  3. Смартфон с гибким экраном — идеальный гаджет для цифровых кочевников

  4. Названа сумма ущерба от провала фургона в фонтан у киевского Арсенала

  5. В Киеве пассажирский поезд насмерть сбил человека на проспекте Науки

Ивент
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
Загрузка...