В Украине зарегистрировали первое водородное авто

Фотографией первого водородного автомобиля с украинскими номерами поделился на своей странице в Facebook президент Украинского водородного совета, глава общественного совета Госэнергоэффективности Александр Репкин.

"Мы с Украинской водородной советом завезли в Украину и сертифицировали водородную машину японской марки Toyota. Впервые такая машина имеет украинские номера! В 2019 году я пообещал, что это произойдет, и сейчас могу с гордостью представить результат", — написал он.

Сам процесс сертификации, по словам Александра Репкина, был достаточно сложным и длительным и составил полтора месяца. Однако он открыл путь к массовой растаможке водородных авто и получению на них украинских номеров. "Сейчас у всех, кто пожелает растаможить водородную машину, процедура займет всего три дня!", — сообщил президент Украинского водородного совета.

Вместе с этим важным вопросом является развитие инфраструктуры для водородного транспорта. В числе первых шагов запланирована сертификация еще одного автомобиля и создание первой водородной заправки в Украине.

Александр Репкин также заявил, что Украинской водородной совета, а также все эксперты, которые сейчас разрабатывают водородную стратегию, активно работают над тем, чтобы развить водородную энергетику в Украине и даже сделать ее экспортером водорода для Европы.

Отметим, водород — это экологическое топливо не только для авто, но и для поездов и самолетов. В конце апреля 2021 года украинский водородный стартап привлек $20,5 млн на развитие авиатехнологий

Обещание завезти и сертифицировать водородный автомобиль в Украине Александр Репкин дал еще в 2019 году.