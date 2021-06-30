Бизнес 30 минут назад

Энергосообщество: проект РГК — самый значимый для развития водородной энергетики в Украине

Украина имеет самый высокий потенциал развития экологически чистого водорода, отмечают в Секретариате Энергосообщества

Энергосообщество: проект РГК — самый значимый для развития водородной энергетики в Украине Энергосообщество: проект РГК — самый значимый для развития водородной энергетики в Украине

По оценке Секретариата Энергетического сообщества R&D проект, реализуемый РГК, является самым крупным из необходимых для перехода Украины к водородной энергетике.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы РГК.

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Перспективы развития "зеленой" водородной энергетики в Украине являются самыми масштабными среди всех стран-участниц Энергетического сообщества. Это один из выводов исследования "Потенциал реализации водородных технологий — возможности стран-участниц", которое 17 июня 2021 г. опубликовал Секретариат Энергосообщества.

"Учитывая разветвленную сеть газовой инфраструктуры, промышленный сектор и хорошие условия для производства возобновляемой энергии, Украина имеет самый высокий потенциал развития экологически чистого водорода", — говорится исследовании.

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В анализе отмечено, что водородный проект РГК является крупнейшей научно-исследовательской программой, которая позволит Украине реализовать свои возможности и наполнить реальным содержанием статус стратегического партнера Евросоюза в рамках водородной стратегии. В исследовании указано, что транспортные и распределительные газовые сети позволят использовать существующий потенциал страны.

"Для Украины важно синхронно с Европой приступить к использованию водорода. Эта задача-максимум для европейской интеграции нашей энергетики. Цель нашего водородного проекта идентична подобными программами в европейских странах. Необходимы научно подтвержденная определенность о максимально безопасной концентрации газоводородной смеси с учетом современного состояния сетей и понимание, какие материалы позволят повысить безопасность транспортировки водорода", — сказал Олег Никоноров, директор РГК.

Согласно исследованию Секретариата Энергосообщества, Украине необходимо подготовить стандарты, правила безопасности и четкую ответственность по использованию водорода в газовых сетях. Это также необходимо для других синтетических газов, таких как биогаз и биометан, которые можно транспортировать в сетях, которые пока используют для доставки природного газа.

Эксперты отметили, что водород, биогаз и биометан дадут дополнительные стимулы для развития в Украине децентрализованного распределения синтетических газов. Перспективной будет газификация сельских районов, где экономика не оправдывает традиционное подключение к газовым сетям. Новые газы обеспечат надежное снабжение децентрализованных районов, которые уязвимы к перебоям в работе сетей, и повысят безопасность поставок в периферийные районы, расположенные вблизи границ.

В исследовании Секретариата Энергетического сообщества подчеркнуто, что для реализации указанного потенциала нынешним распределительным сетям потребуются инвестиции, поскольку многие из них находятся в плохом состоянии.

Водородный проект РГК начался в феврале 2020 г. и рассчитан до 2025 г. С августа 2020-го его исследования проходят на пяти спецполигонах: в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. На тестовых площадках воспроизведены реальные модели газораспределительных сетей областей. РГК финансирует проект и работу всех научных лабораторий и проведение дополнительных экспериментов консорциумом научно-исследовательских институтов, работу которого координирует "Нафтогазбудинформатика". По плану, количество опытов и экспериментов в водородном проекте РГК превысит 180.

С мая 2021 г. РГК включила биометановий проект в свой портфель программ Green Deal: подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с биоэнергетической ассоциацией Украины (UABIO).

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