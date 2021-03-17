В Украине хотят заменить до 30% газа в трубах водородом: для эксперимента выберут два села

В "Региональной газовой компании" начали подготовку к тестированию газоводородной смеси для отопления двух населенных пунктов. Как отмечается в сообщении компании, жители двух сел на 50-100 домов начнут пользоваться газоводородной смесью газа в 2023 году.

В начале эксперимента потребители будут получать смесь природного газа с 10% водорода. Со временем же количество нового энергоносителя будет доведено до 20%.

Практический эксперимент с использованием газоводородной смеси продлится до 2025 года. За это время будут изучены дополнительные особенности использования водорода в условиях обычных домохозяйств.

Перед началом тестов, для достижения соответствующего уровня безопасности локальная сеть будет специально подготовлена, а дома оборудованы сенсорами и сигнализаторами.

"РГК в 2020 году начала серию экспериментов, чтобы изучить поведение водорода и водородных смесей в разной концентрации в условиях украинских газопроводов... Предварительные результаты водородного проекта на пяти полигонах, подтверждают, что 30%-ная концентрация водорода в газовой смеси является безопасной для моделей сетей, которые максимально приближены к существующим в Украине", — отмечают в компании.

Ожидается, что на первом этапе эксперимента не нужно будет менять газовое оборудование в домах потребителей. Однако при увеличении концентрации водорода в природном газе, возможно, придется менять горелки в некоторых газовых приборах.

Сейчас в рамках водородного проекта РГК продолжаются динамические эксперименты, когда газоводородная смесь в разных пропорциях тестируется на бытовых газовых приборах и счетчиках газа, но на полигонах без потребителей и в закрытых сетях. Они продлятся до середины 2022 года, чтобы предусмотреть все возможные риски.

"Мы создаем проект, подобный HyDeploy в Великобритании, к которому привлечено около 10 тысяч потребителей. Этот проект работает в тестовом режиме, но уже вышел за пределы эксперимента. Это уже часть газораспределительной сети с водородом", — отмечает директор департамента стратегического планирования РГК Станислав Казда.

Отметим, что в январе РГК открыла новый автоматизированный завод по производству газового оборудования в Днепре.