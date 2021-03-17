Энергетика 1 час назад

В Украине хотят заменить до 30% газа в трубах водородом: для эксперимента выберут два села

Эксперименты РГК подтверждают, что такой объем газа в украинских реалиях можно безопасно заместить водородом

Фото: РГК Фото: РГК
Фото: РГК

В "Региональной газовой компании" начали подготовку к тестированию газоводородной смеси для отопления двух населенных пунктов. Как отмечается в сообщении компании, жители двух сел на 50-100 домов начнут пользоваться газоводородной смесью газа в 2023 году.

В начале эксперимента потребители будут получать смесь природного газа с 10% водорода. Со временем же количество нового энергоносителя будет доведено до 20%.

Кратко и по делу в Telegram

Практический эксперимент с использованием газоводородной смеси продлится до 2025 года. За это время будут изучены дополнительные особенности использования водорода в условиях обычных домохозяйств.

Перед началом тестов, для достижения соответствующего уровня безопасности локальная сеть будет специально подготовлена, а дома оборудованы сенсорами и сигнализаторами.

Читайте также:
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (ФОТО, ВИДЕО)

"РГК в 2020 году начала серию экспериментов, чтобы изучить поведение водорода и водородных смесей в разной концентрации в условиях украинских газопроводов... Предварительные результаты водородного проекта на пяти полигонах, подтверждают, что 30%-ная концентрация водорода в газовой смеси является безопасной для моделей сетей, которые максимально приближены к существующим в Украине", — отмечают в компании.

Ожидается, что на первом этапе эксперимента не нужно будет менять газовое оборудование в домах потребителей. Однако при увеличении концентрации водорода в природном газе, возможно, придется менять горелки в некоторых газовых приборах.

Сейчас в рамках водородного проекта РГК продолжаются динамические эксперименты, когда газоводородная смесь в разных пропорциях тестируется на бытовых газовых приборах и счетчиках газа, но на полигонах без потребителей и в закрытых сетях. Они продлятся до середины 2022 года, чтобы предусмотреть все возможные риски.

"Мы создаем проект, подобный HyDeploy в Великобритании, к которому привлечено около 10 тысяч потребителей. Этот проект работает в тестовом режиме, но уже вышел за пределы эксперимента. Это уже часть газораспределительной сети с водородом", — отмечает директор департамента стратегического планирования РГК Станислав Казда.

Отметим, что в январе РГК открыла новый автоматизированный завод по производству газового оборудования в Днепре.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В 2020 году украинцы существенно сократили потребление газа
В 2020 году украинцы существенно сократили потребление газа
"Нафтогаз" намерен привлечь Naphtha Israel Petroleum к разработке черноморского шельфа
"Нафтогаз" намерен привлечь Naphtha Israel Petroleum к разработке черноморского шельфа
ВАКС отклонил апелляцию на арест "нефтепродуктопровода Медведчука"
ВАКС отклонил апелляцию на арест "нефтепродуктопровода Медведчука"
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Само понятие "рабочее место" должно исчезнуть", — Игорь Панивко, Konica Minolta

  3. В Украине хотят заменить до 30% газа в трубах водородом: для эксперимента выберут два села

  4. Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Жмака

  5. Сьогодні Верховна Рада розгляне поступове підвищення акцизу на ТВЕНи

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...