Hyundai планирует перевести все коммерческие автомобили на водород

Группа, в которую входят Hyundai и Kia, в настоящее время представляет на рынке один автобус и один грузовик на водородных топливных элементах. На дорогах Южной Кореи ездят 115 таких автобусов и 45 грузовых машин, сообщает Gadgets360.

Два южнокорейских автопроизводителя вместе предлагают 20 моделей коммерческих автомобилей, включая грузовики, автобусы и фургоны, и в прошлом году было продано около 287000 единиц.

Группа, у которой единственным автомобилем на топливных элементах на рынке является внедорожник Hyundai Nexo, также заявила, что будет разрабатывать автомобили на топливных элементах для Kia и ее премиального бренда Genesis, которые могут быть запущены после 2025 года.

Эти планы — попытка продвинуть водородные технологии, несмотря на их относительно нишевый статус, одновременно с расширением линейки электромобилей с аккумуляторными батареями.

Защитники экологии утверждают, что водородные топливные элементы чище, чем другие методы сокращения выбросов углерода, поскольку они выделяют только воду и тепло, но эта технология только ограниченно использовалась в автомобильной промышленности из-за опасений по поводу высокой стоимости, громоздких размеров систем топливных элементов, отсутствия заправочных станций, стоимости при перепродаже и риска водородных взрывов.

По данным Hyundai, в отрасли ежегодно производится около 10-15 тыс. автомобилей на топливных элементах по сравнению с 4-5 млн электромобилей.

Есть и другие крупные автопроизводители, которые внедряют технологии водородных топливных элементов, в том числе Toyota, BMW и Daimler. Их воодушевило то, что Европа и Китай поставили амбициозные цели по сокращению выбросов и говорят об увеличении поддержки водородной инфраструктуры.

Hyundai также заявила, что планирует использовать технологию водородных топливных элементов в других областях, таких как автономные контейнерные перевозки.