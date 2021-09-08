Гаджеты 1 час назад

Hyundai планирует перевести все коммерческие автомобили на водород

Hyundai Motor Group заявила, что планирует предложить версии на водородных топливных элементах для всех своих коммерческих автомобилей к 2028 году, а два года спустя снизит цены на эти автомобили до уровня цен на электромобили

Hyundai планирует перевести все коммерческие автомобили на водород Hyundai планирует перевести все коммерческие автомобили на водород

Группа, в которую входят Hyundai и Kia, в настоящее время представляет на рынке один автобус и один грузовик на водородных топливных элементах. На дорогах Южной Кореи ездят 115 таких автобусов и 45 грузовых машин, сообщает Gadgets360.

Два южнокорейских автопроизводителя вместе предлагают 20 моделей коммерческих автомобилей, включая грузовики, автобусы и фургоны, и в прошлом году было продано около 287000 единиц.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Группа, у которой единственным автомобилем на топливных элементах на рынке является внедорожник Hyundai Nexo, также заявила, что будет разрабатывать автомобили на топливных элементах для Kia и ее премиального бренда Genesis, которые могут быть запущены после 2025 года.

Эти планы — попытка продвинуть водородные технологии, несмотря на их относительно нишевый статус, одновременно с расширением линейки электромобилей с аккумуляторными батареями.

Читайте также:
GM объединилась с Microsoft, чтобы ускорить выпуск беспилотных электроавтомобилей

Защитники экологии утверждают, что водородные топливные элементы чище, чем другие методы сокращения выбросов углерода, поскольку они выделяют только воду и тепло, но эта технология только ограниченно использовалась в автомобильной промышленности из-за опасений по поводу высокой стоимости, громоздких размеров систем топливных элементов, отсутствия заправочных станций, стоимости при перепродаже и риска водородных взрывов.

По данным Hyundai, в отрасли ежегодно производится около 10-15 тыс. автомобилей на топливных элементах по сравнению с 4-5 млн электромобилей.

Есть и другие крупные автопроизводители, которые внедряют технологии водородных топливных элементов, в том числе Toyota, BMW и Daimler. Их воодушевило то, что Европа и Китай поставили амбициозные цели по сокращению выбросов и говорят об увеличении поддержки водородной инфраструктуры.

Hyundai также заявила, что планирует использовать технологию водородных топливных элементов в других областях, таких как автономные контейнерные перевозки.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

РГК тестирует газорегуляторные пункты для работы с газоводородными смесями
РГК тестирует газорегуляторные пункты для работы с газоводородными смесями
В Украине зарегистрировали первое водородное авто
В Украине зарегистрировали первое водородное авто
В Украине ставят рекорды по покупкам б/у иномарок: какие авто завозят чаще всего
В Украине ставят рекорды по покупкам б/у иномарок: какие авто завозят чаще всего
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Цена биткоина упала с $52 тысяч до $46 тысяч

  3. Turkish Airlines будет летать из Николаева в Стамбул с 23 сентября

  4. Свежая мода: дерзкие идеи молодых на показах UFW для тех, кто любит эксперименты (ФОТО)

  5. AES Group — новый собственник спиртзавода в Люботине

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...