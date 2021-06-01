РГК решила развивать биометановые проекты

РГК и Биоэнергетическая ассоциация Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве для синхронизации процессов редизайна газораспределительной инфраструктуры и производства биогаза.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Партнерство РГК и Биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO) направлено на проведение модернизации газораспределительных систем с учетом реализации проектов производства биометана и других синтетических газов. Перспективы такого сотрудничества связаны как с развитием чистых и экономически оправданных источников энергии, так и наработкой технологий в рамках European Green Deal, необходимых для интеграции с европейскими рынками", — передает пресс-служба РГК.

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В меморандуме указано, что основными направлениями сотрудничества РГК и UABIO являются:

усовершенствование технологий производства, транспортировки, распределения и использования биометана;

реализация оптимальных решений для создания внутреннего рынка биометановых технологий в Украине;

создание благоприятных правовых и технических условий для участников рынка, которые работают над проектами производства, транспортировки, распределения и использования биометана;

проведение пилотных проектов по созданию установок по производству биометана и их подключение к газораспределительным сетям;

модернизация энергетической и климатической политик, нормативно-правовых актов для продвижения экономического роста и прогресса в направлении интеграции энергосектора Украины с европейскими рынками;

развитие проектов по экспорту биометана.

"Совместная работа со специалистами Биоэнергетической ассоциации Украины позволит нам реализовать весь потенциал проектов редизайна газовых сетей с учетом перспектив биометана и других чистых видов энергии", — сказал Станислав Казда, глава департамента стратегического развития РГК.

В свою очередь в UABIO отмечают, что подготовка газовой инфраструктуры к работе с синтетическими газами сделает проекты по производству биометана еще более привлекательными для инвестиций. С этим направлением связана кредитная программа Европейского банка реконструкции и развития "Зонирование производства биометана и оценка возможности и условий подключения производителей биометана к системам передачи и распределения газа в Украине".

РГК с августа 2020 года реализует водородный проект "Чистая энергия" — многоэтапные исследования работы газовых сетей с водородом и его смесями на пяти спецполигонах в сотрудничестве с научным консорциумом, в который вошли институты НАН Украины и государственные университеты.

В октябре 2020 года РГК вошла в European Clean Hydrogen Alliance, который работает под эгидой Европейской комиссии.

СПРАВКА

РГК — сервисная компания, разрабатывающая инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, для повышения качества обслуживания клиентов, модернизацию отрасли, внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают 250 тыс. км газопроводов и 8 млн клиентов.