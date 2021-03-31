Энергетика 20 минут назад

РГК начала исследования влияния водорода на бытовые газовые приборы

Условия применения водорода на спецполигонах компании максимально приближены к реальным

Начало испытаний водорода в трубах в августе 2020 года. Фото: Facebook-страница РГК Начало испытаний водорода в трубах в августе 2020 года. Фото: Facebook-страница РГК
Начало испытаний водорода в трубах в августе 2020 года. Фото: Facebook-страница РГК

В "Региональной газовой компании" приступили к огневым испытаниям на бытовых газовых приборах различных смесей водорода с природным газом. Как говорится в сообщении компании, тестирование началось на спецполигоне в Житомирской области. Позже такие эксперименты будут проведены и на полигоне в Ивано-Франковске.

Отмечается, что около 30 самых массовых моделей газовых приборов, в том числе котлов и плит, пройдут тестирование водородными смесями различной концентрации. Результаты экспериментов необходимы для безопасного и эффективного использования новых видов энергии и проходят в рамках II этапа водородного проекта РГК.

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Эксперты РГК вместе с учеными Института газа Национальной академии наук Украины проводят динамические исследования влияния водородных смесей на бытовые газовые приборы в реальных и лабораторных условиях. В проекте будут задействованы все пять спецполигонов РГК — кроме Житомирской области, они расположены в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

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"Уникальность нынешних испытаний в том, что условия применения водорода на спецполигонах РГК максимально приближены к реальным — для этого на полигоне собраны уже бывшие в использовании газовые плиты и котлы наиболее популярных в Украине моделей", — отмечают в компании.

В ходе исследований концентрация водорода будет пошагово повышаться — с 5% до 10%, 20%, 30% и в завершении до 50%. С помощью приборов специалисты собирают информацию об изменениях эффективности работы газового оборудования и выбросах углекислого газа.

"Наши эксперименты всегда нацелены на практическое применение, ведь нам нужно разработать техническую политику редизайна все газовой системы для того, чтобы Украина смогла использовать все сильные стороны European Green Deal", — отметил руководитель водородного проекта, директор департамента стратегического планирования РГК Станислав Казда.

Первый этап водородного проекта РГК начался 6 августа 2020 года на этом же полигоне в Житомирской области. Тогда в изолированную газовую систему, которая по конфигурации и материалам является моделью действующих газовых сетей, был закачан 99% водород. Затем такие же эксперименты были проведены на остальных спецполигонах РГК.

Полевые испытания на полигонах РГК продлятся до середины 2022 года. Отмечается, что их результаты, а также данные лабораторных исследований НАНУ и других научно-исследовательских центров позволят подготовить техническую политику для модернизации газораспределительных сетей Украины в рамках подготовки к трансформации энергетического сектора.

Напомним, ранее в РГК заявили, что в 2023 году намерены начать пилотный проект по снабжению жителей двух сел на 50-100 домов водородной смесью вместо обычного природного газа.

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