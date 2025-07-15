"Укрфинжилье" утвердило стратегию к 2029 году: 70 тыс. ипотек, новые модели финансирования и цифровизация

ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" согласовало с Министерством экономики План стратегического развития на 2025-2029 годы. Основная цель — масштабирование государственной программы "еОселя" и выдача 70 тысяч ипотечных кредитов в течение пяти лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на релиз "Укрфинжилья".

Согласно документу компания реформирует финансовую модель программы: предусмотрен переход к компенсационному подходу, когда кредиты выдают банки, а "Укрфинжилье" компенсирует часть процентной ставки. Для льготных категорий граждан предусмотрено уменьшение первого взноса до 7%, а ставка ограничивается формулой UIRD+4% с компенсацией до 7% на 10 лет.

План также предусматривает новые параметры для жилья – нормативная площадь квартир не должна превышать 115,5 кв. м, домов - 125,5 кв. м. Стоимость ограничивается специально рассчитанными границами с допустимым превышением до 10% по площади и до 20% по цене за квадратный метр.

По компенсационной модели планируется выдать 50-100 тыс. кредитов в течение четырех лет. Объем компенсаций оценивается в пределах 41–82 млрд. грн., а целевой ипотечный портфель — до 174 млрд. грн.

С 2026 года компания планирует перейти к смешанному финансированию программы как из фискальных (госбюджет), так и нефискальных (гранты, международные кредиты) источников. В 2029 году предполагается выход на рыночное финансирование через выпуск облигаций, ценных бумаг, обеспеченных ипотеками, и секьюритизацию.

Одним из направлений развития станет цифровизация. Компания планирует создать мобильное приложение для заемщиков, единую цифровую платформу жилищных программ, электронную очередь, а также автоматизировать оценку, страхование и обзор имущества.

Для эффективной реализации стратегии требуются законодательные изменения. "Укрфинжилье" ожидает принятие двух ключевых законов - "О финансово-кредитных механизмах обеспечения государством граждан Украины жильем" и "О секьюритизации".

Добавим, за два года работы в условиях полномасштабной войны программа "еОселя" уже дала больший результат, чем рынок ипотеки показал в 2021 году.