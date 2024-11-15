Программа "еОселя" уже превзошла показатели рынка ипотеки в 2021 году

За два года работы в условиях полномасштабной войны программа " ЄОселя " уже дала больший результат, чем рынок ипотеки показал в 2021 году.

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Об этом заявил председатель правления ЧАО "Укрфинжилье" Евгений Мецгер.



“На сегодняшний день "єОселя" воспользовалось более 14 тысяч семей, а сумма выданных кредитов уже приближается к цифре в 23 миллиарда гривен. Благодаря "єОселя" крышу над головой получили более 8,5 тысячи детей, а всего же было прокредитовано 848 тысяч квадратных метров", — отметил он.

Мецгер подчеркнул, что "Укрфинжилье" рассматривает "єОселя" не только как социальную программу, цель которой — чтобы как можно больше украинцев имели свой дом.

"Мы видим программу как инструмент восстановления нашей страны, который несет мультипликативный эффект на экономику, инструмент, который может стать драйвером в строительстве недвижимости и побуждает украинцев возвращаться и строить свою жизнь в Украине", — подчеркнул Мецгер.

Он добавил, что "Укрфинжилье" нацелено привлекать ресурсы для реализации программы не только на национальном, но и на международном рынке.

О доступной ипотеке

Отметим, программа " "єОселя"" стартовала в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Программа действует в 404 населенных пунктах, в частности, 19.5% выданных кредитов – в Киеве, 33% – в областных центрах, остальные – в других городах и селах.

Банками-партнерами "єОселя" являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и Bisbank.

В настоящее время военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

Также украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку по программе "єОселя" по еще более выгодным условиям. Для них первый взнос уменьшили до 10% вместо 20%, как это было раньше.

По данным Минэкономики, по состоянию на 11 ноября 2024 года, с начала 2024 года 7 789 украинских семей получили кредиты на льготных условиях по программе доступной ипотеки "єОселя". Общая сумма кредитов за это время – 13,3 млрд грн. В частности, 1783 кредита выдано на приобретение жилья у застройщика.

Как оформить ипотеку?

В Минэкономики напомнили, что оформить доступную ипотеку по программе "єОселя"можно через приложение "Дія". Для этого нужно: