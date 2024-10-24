Первый банк разорвал партнерство с программой "єОселя": что будет с заемщиками

С 1 октября АО “Укрэксимбанк” вышел из государственной ипотеки "єОселя". Он стал первым банком, оставившим один из самых популярных проектов по льготному кредитованию населения.

О прекращении получения компенсации от государства и обработке новых заявок по программе "'єОселя" на сайте "Укрэксимбанка" сообщили одной фразой. На запрос Delo.ua о причинах выхода из программы у финучреждения ответили, что проект не совсем совпадает с его приоритетами.

"Укрэксимбанк" — это корпоративный банк. Наш стратегический приоритет фокусироваться на финансировании, продуктах и услугах для предприятий и организаций, особенно в критически важных секторах экономики. По состоянию на 1 сентября 2024 года Укрэксимбанк №1 на банковском рынке по объему кредитного портфеля юридических лиц 4 млрд грн", — подчеркнули в пресс-службе банка.

Относительно программы "єОселя" в банке отметили, что выход Укрэксимбанка из программы "єОселя" никоим образом не уменьшит возможности граждан приобрести желаемое жилье. Государственная программа для граждан – это природный продукт для банков, фокусирующихся на работе с физлицами, пояснили в финучреждении.

В то же время в банке обещают, что условия по уже оформленным договорам остаются действительными и неизменными.

"Вместо этого государственный Укрэксимбанк сосредоточится на приоритетных для себя и акционера задачах: финансирование критических отраслей экономики, повышение эффективности импорта и экспорта, сотрудничество с международными финансовыми организациями", — добавили в банке.

Количество сделок, оформленных в банках, аккредитованных по программе "єОселя" за последний год по состоянию на 23.10.24. Инфографика: Укрфинжилье

"Укрэксимбанк" присоединился к программе более года назад – 1 августа 2023-го и охватил за это время не слишком много сделок – в 100 раз меньше, чем ключевой игрок программы "Ощадбанк".

Среди банков-партнеров "єОселі" есть и государственные, и коммерческие банки. В настоящее время в программу интегрировано 10 банков: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус", "Скай банк", "Смысл банк", "Банк кредит Днепр", "МТБ банк", "Таскомбанк" и "Bisbank" ".

По данным Прат "Укрфинжилье", за все время работы программы: наименьший кредит по программе "єОселя" составил 200 000 грн, а наибольший кредит – 5,8 млн грн.

По состоянию на 24 октября 2024 года в программе аккредитовано 87 застройщиков, 105 ЖК, 185 домов в 17 областях.