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Перший банк розірвав партнерство з програмою "єОселя": що буде з позичальниками
З 1 жовтня Укрексімбанк вийшов з державної іпотеки “єОселя”. Він став першим банком, який залишив один з найпопулярніших проєктів з пільгового кредитування населення.
Про припинення отримання компенсації від держави та опрацювання нових заявок за програмою "єОселя" на сайті Укрексімбанку повідомили однією фразою. На запит Delo.ua про причини виходу з програми у фінустанові відповіли, що проєкт не зовсім співпадає з її пріоритетами.
"Укрексімбанк - це корпоративний банк. Наш стратегічний пріоритет фокусуватися на фінансуванні, продуктах та послугах для підприємств та організацій, особливо в критично важливих секторах економіки. Станом на 1 вересня 2024 року Укрексімбанк №1 на банківському ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб (100,4 млрд грн)", - наголосили в пресслужбі банку.
Щодо програми "єОселя" у банку зазначили, що вихід Укрексімбанку з програми єОселя жодним чином не зменшить можливості громадян придбати омріяне житло. Державна програма для громадян - це природній продукт для банків, що фокусуються на роботі з фізособами, пояснили в фінустанові.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Водночас у банку обіцяють, що умови за договорами, що вже оформлені, залишаються дійсними та незмінними.
"Натомість державний Укрексімбанк зосередиться на пріоритетних для себе і акціонера задачах: фінансування критичних галузей економіки, підвищення ефективності імпорту та експорту, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями", - додали в банку.
Укрексімбанк долучився до програми понад рік тому - 1 серпня 2023-го і охопив за цей час не надто багато угод - у 100 разів менше, ніж ключовий гравець програми Ощадбанк.
Серед банків-партнерів "єОселя" є і державні, і комерційні банки. Наразі до програми інтегровано 10 банків: “Ощадбанк”, “Приватбанк”, “Укргазбанк”, "Глобус", "Скай банк", "Сенс банк", "Банк кредит Дніпро", "МТБ банк", "Таскомбанк" та "Bisbank".
За даними Прат "Укрфінжитло", за весь час роботи програми: найменший кредит за програмою "єОселя" склав 200 000 грн, а найбільший кредит - 5,8 млн грн.
Станом на 24 жовтня 2024 у програмі акредитовано 87 забудовників, 105 ЖК, 185 будинків у 17 областях.