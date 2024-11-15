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Програма "єОселя" вже перевершила показники ринку іпотеки у 2021 році
За два роки роботи в умовах повномасштабної війни програма "єОселя" вже дала більший результат, ніж ринок іпотеки показав у 2021 році.
Про це заявив голова правління ПрАТ “Укрфінжитло” Євген Мецгер.
“На сьогодні єОселею скористалося понад 14 тисяч родин, а сума виданих кредитів вже наближається до цифри у 23 мільярди гривень. Завдяки єОселі дах над головою отримали більш ніж 8,5 тисяч дітей, а всього ж було прокредитовано 848 тисяч квадратних метрів", - зауважив він.
Мецгер підкреслив, що “Укрфінжитло” розглядає "єОселю" не тільки як соціальну програму, мета якої – аби якомога більше українців мали власну домівку.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Ми бачимо програму як інструмент відбудови нашої країни, який несе мультиплікативний ефект на економіку, інструмент, який може стати драйвером у будівництві нерухомості та спонукатиме українців повертатися та будувати своє життя в Україні”, – наголосив Мецгер.
Він додав, що "Укрфінжитло" націлене залучати ресурси для реалізації програми не тільки на національному, а й на міжнародному ринку.
Про доступну іпотеку
Зауважимо, програма "єОселя" стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Програма діє в 404 населених пунктах, зокрема, 19.5% виданих кредитів — у Києві, 33% — в обласних центрах, решта — в інших містах і селах.
Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і Bisbank.
Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.
Також українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку за програмою "єОселя" за ще більш вигідними умовами. Для них перший внесок зменшили до 10% замість 20% як це було раніше.
За даними Мінекономіки, станом на 11 листопада 2024 року, з початку 2024 року 7 789 українських родин отримали кредити на пільгових умовах за програмою доступної іпотеки" єОселя". Загальна сума кредитів за цей час — 13,3 млрд грн. Зокрема, 1 783 кредити видано на придбання житла у забудовника.
Як оформити іпотеку?
У Мінекономіки нагадали, що оформити доступну іпотеку за програмою "єОселя" можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:
- у застосунку "Дія" перейти у розділ "Сервіси" та обрати "єОселя";
- заповнити заяву та обрати уповноважений банк;
- підписати необхідні документи за допомогою "Дія.Підпису";
- після отримання в застосунку відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.