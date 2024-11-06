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"єОселя": для молоді зменшили вдвічі розмір першого іпотечного внеску
Українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку за програмою "єОселя" за ще більш вигідними умовами. Для них перший внесок зменшили до 10% замість 20% як це було раніше.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, до сьогодні частка молоді серед учасників програми "єОселя" була незначною - 9%. Загалом у цій віковій категорії було отримано 1 115 кредитів.
"Ми очікуємо, що частка молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку - для економіки України", - зауважила міністерка.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як оформити іпотеку?
У Мінекономіки нагадали, що оформити доступну іпотеку за програмою "єОселя" можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:
- у застосунку "Дія" перейти у розділ "Сервіси" та обрати "єОселя";
- заповнити заяву та обрати уповноважений банк;
- підписати необхідні документи за допомогою "Дія.Підпису";
- після отримання в застосунку відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.
Загалом за два роки за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн.
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і Bisbank.