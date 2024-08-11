Чому банки відмовляють українцям в іпотеці за програмою "єОселя"

Найбільші державні банки схвалюють близько половини заявок на пільгову іпотеку під 3% чи 7% річних через державну програму "єОселя".

Про це пише Liga.net.

Найчастіші причини відмови – негативна кредитна історія та недостатній дохід

Як повідомив керівник департаменту заставного кредитування державного "ПриватБанку" Владислав Корольов, фінустанова попередньо схвалює близько 52% із понад 9000 заявок на отримання кредиту за програмою "єОселя", які надходять щомісяця.

За його словами, під час ухвалення рішення банк враховує платоспроможність та кредитну історію заявників.

"Для прийняття рішення банк цікавить платоспроможність клієнта та кредитне навантаження, а поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення. Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості", – пояснив Корольов.

У державному "Ощадбанку" повідомили, що задовольняють близько двох третин запитів на отримання пільгової іпотеки.

"Найчастіші причини відмови – негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці "Ощадбанку" індивідуально працюють із кожним запитом, адже ми прагнемо допомогти вирішити житлові проблеми якнайбільшої кількості українців", – наголосили у пресслужбі банку.

У 2024 році вже видано понад 5266 кредитів на придбання житла

Як повідомлялося, від початку 2024 року за програмою пільгової іпотеки кредитів "єОселя" видано понад 5266 кредитів на придбання житла на загальну суму 8,9 мільярда гривень. За неповні два роки роботи програми пільгового кредитування “єОселя” було видано понад 11 тисяч кредитів на загальну суму, що перевищує 17,6 мільярдів гривень.

Найбільшу кількість кредитів за програмою "єОселя" банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.

При цьому більше половини кредитів отримали військові та силовики, а найменше – внутрішньо переміщені особи та науковці.

У червні у Верховній Раді було запропоновано пом'якшити умови програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб.Зокрема,пропонується переглянути вимоги щодо віку житла,оскільки поточне обмеження (не більше трьох років з моменту введення в експлуатацію) значно звужує вибір для переселенців,особливо у регіонах з обмеженою кількістю новобудов.

Пропонується зменшити розмір першого внеску з 20% до 15% та встановити пільгову кредитну ставку у 5% замість 7%.

Також розглядається можливість розширення програми для сімей з дітьми та дозвіл ВПО купувати житло незалежно від його віку за умови відповідності державним будівельним нормам.