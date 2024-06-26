У Раді пропонують пом'якшити умови "єОселі" для переселенців

Для того, щоб зробити програму державного кредитування єОселя дійсно доступною та ефективною для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), необхідно якнайшвидше переглянути допустимий вік житла для придбання та знизити розмір першого внеску.

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Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади Олена Шуляк.

За її словами, з моменту запуску програми видано близько 20 тисяч іпотечних кредитів, з яких лише 200 отримали ВПО, хоча в Україні наразі нараховується 4,9 мільйона офіційно зареєстрованих ВПО, з яких щонайменше 26% потребують соціального захисту.

Тому такі показники свідчать про малоефективність і значні обмеження програми.

У Раді пропонують наступні зміни:

Зменшення віку житла. Наразі житло має бути введене в експлуатацію не пізніше трьох років тому. Це обмеження виключає значну частину житлового фонду, особливо у регіонах з обмеженою кількістю новобудов.

Зниження першого внеску. На сьогодні перший внесок становить 20% вартості житла. Пропонується зменшити його до 15% та встановити пільгову кредитну ставку у 5% замість 7%.

Розширення програми для сімей з дітьми. Пропонується створити пільгові умови кредитування для великих родин.

Шуляк зазначила, що важливо дозволити ВПО купувати житло незалежно від його віку за умови відповідності державним будівельним нормам. Це сприятиме збільшенню доступності житла для переселенців, які часто не можуть знайти новобудови в регіонах, куди вони переселилися.

Також вона наголосила на можливості поєднання програм "єОселя" та "єВідновлення" для тих, чиє житло було зруйноване під час війни. Однак, у випадку відсутності сертифіката "єВідновлення", переселенці змушені сплачувати перший внесок з власної кишені, що часто є непід'ємним для них.

"Держава не має права залишатися осторонь, якщо хоче зберегти гідні умови для життя громадян і попередити нові хвилі вимушеної еміграції. Тому ми будемо ініціювати всі ці зміни і сподіваємось на позитивне рішення уряду у цьому напрямку. На сьогодні підтримка внутрішньо переміщених осіб, які змушені через війну шукати нові домівки, – одне з найпріоритетніших завдань держави", – підсумувала Олена Шуляк.

Наразі для переселенців доступна нова програма Rent-to-own (оренда з правом викупу), яка передбачає оренду житла за цінами, нижчими за ринкові, а також вигідні іпотечні умови.

Нагадаємо, нещодавно Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про те, що в Україні напрацьовують нові варіанти вирішення "житлового питання". Зокрема в Україні пропонують серед іншого запровадити два формати соціальної оренди та механізм житлових кооперативів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com