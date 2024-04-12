В Україні напрацьовують нові варіанти вирішення “житлового питання”: що пропонують

Для вирішення житлового питання в Україні пропонують серед іншого запровадити два формати соціальної оренди та механізм житлових кооперативів: законопроект про основні засади житлової політики винесли на громадські обговорення, а фінальну версію планують зареєструвати у Верховній Раді за декілька місяців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Нове законодавство по житловій політиці

Зазначається, що під час публічних консультацій на тему удосконалення законодавства по житловій політиці була запропонована низка рекомендацій, які повинні бути відображені в наступних законодавчих змінах:

законодавчо зафіксувати відсоток державного бюджету чи місцевих бюджетів, який має йти на створення житлового фонду соціального призначення;

використовувати в якості соціального житла гуртожитки тих закладів освіти, які підлягають скороченню чи реорганізації;

формувати в громадах фонди середньо- і довгострокової оренди, оскільки місцева влада не завжди має кошти для викупу нерухомості;

активно залучати до фінансування житлових програм міжнародних донорів та благодійні фонди, для чого чітко прописати в законодавстві державні гарантії цільового витрачання коштів;

внести зміни в Податковий кодекс, визначивши величину та структуру податків, що спрямовуються на реалізацію державних житлових програм.

Житлові кооперативи, два формати соціальної оренди і активи приватних власників

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, нове законодавство по житловій політиці передбачатиме різні форми підтримки громадян у реалізації їх права на житло. Йдеться не лише про можливість побудувати і придбати житло, а і соціальну оренду, коли орендодавцем виступатимуть громади.

Також планують передбачити участь громадян у житлово - комунальних кооперативах, що є досить поширеною практикою в ЄС, яку Україна взяла на озброєння.

Крім того, одним з інструментів вирішення житлового питання буде соціальна оренда, коли житло надаватиме громада. Очікується, що буде два формати такої оренди - в залежності від рівня доходів громадянина, який її потребує. Крім цього, очікується, що можуть запровадити такий інструмент як соціальна оренда з правом викупу і навіть можливість державної компенсації за оренду житла.

Житло для оренди надаватимуть зі спеціального фонду, який буде поповнюватися зокрема і за рахунок реставрації застарілого житлового фонду - ще поширена практика, яку Україна запозичила у ЄС. Також громади зможуть використовувати для оренди не лише власний житловий фонд, а і приватний. В обмін на це власники житла зможуть отримувати податкові преференції.

Важливою умовою при формуванні житлового фонду буде інвентаризація у громадах потенційних об‘єктів для нього, оскільки таке житло можливо і є, але через те, що подібний актив ще ніколи не інвентаризувався, його наявність неможливо оцінити.

“Ми розуміємо, що в громад може бути житло, яке можна використовувати як відповідний житловий фонд. Проблема в тому, що допоки ми не проведемо його інвентаризацію, якої, до слова, ще ніколи не проводили, громади не розумітимуть, що є в них на балансі, а чого немає. Тому потрібно все це порахувати і поставити на облік. Тоді їм буде набагато простіше”, - зазначила Шуляк.

Нардепка також наголосила, що важливою частиною реалізації житлової політики буде цифровізація всього, що з нею пов‘язане - облік, пропозиції, заявки будуть відбуватися в прозорому форматі завдяки створенню спеціальної цифрової платформи - єдиної державної інформаційної системи, в якій вестимуть облік житлового фонду, який буде в наявності у громад, заяви від громадян, які претендуватимуть на соціальне житло, а також пропозиції для них.

“Це вже звичний для нас цифровий запобіжник корупції - чим менше чиновників, яким можна дати хабаря заради отримання квартири, тим нижча ймовірність, що одні люди отримуватимуть житло, а інші - ні. Ця система буде аналогом нашої Єдиної Державної електронної системи у сфері будівництва і працюватиме за вже звичним для нас правилом “Всі бачать все”, - повідомила Шуляк.

Нагадаємо, в Україні працюють над оновленням житлової політики – її реформа дозволить ефективно реалізовувати право українців на житло різними способами, зокрема через механізми соціальної оренди, пільгової іпотеки та державно-приватного партнерства для будівництва доступного житла.

Уряд планує забезпечити українців доступним житлом

Для забезпечення українців доступним житлом, уряд працює над пільговими програмами "Оренда з правом викупу" та "Соціальна оренда".

Наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами фактично кожен українець може взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.