В Украине нарабатывают новые варианты решения жилищного вопроса: что предлагают

Для решения жилищного вопроса в Украине предлагают, в частности, ввести два формата социальной аренды и механизм жилищных кооперативов: законопроект об основных принципах жилищной политики вынесли на общественные обсуждения, а финальную версию планируют зарегистрировать в Верховной Раде за несколько месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Новое законодательство по жилищной политике

Отмечается, что в ходе публичных консультаций по теме усовершенствования законодательства по жилищной политике был предложен ряд рекомендаций, которые должны быть отражены в следующих законодательных изменениях:

законодательно зафиксировать процент государственного бюджета или местных бюджетов, который должен идти на создание жилищного фонда социального назначения;

использовать в качестве социального жилья общежития тех учебных заведений, которые подлежат сокращению или реорганизации;

формировать в общинах фонды средне- и долгосрочной аренды, поскольку местные власти не всегда имеют средства для выкупа недвижимости;

активно вовлекать в финансирование жилищных программ международных доноров и благотворительные фонды, для чего четко прописать в законодательстве государственные гарантии целевого расходования средств;

внести изменения в Налоговый кодекс, определив размер и структуру налогов, направляемых на реализацию государственных жилищных программ.

Жилищные кооперативы, два формата социальной аренды и активы частных владельцев

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, новое законодательство по жилищной политике будет предусматривать различные формы поддержки граждан в реализации их права на жилье. Речь идет не только о возможности построить и приобрести жилье, но и о социальной аренде, когда арендодателем будут выступать общины.

Также планируется предусмотреть участие граждан в жилищно-коммунальных кооперативах, что является достаточно распространенной практикой в ЕС, которую Украина взяла на вооружение.

Кроме того, одним из инструментов решения жилищного вопроса будет социальная аренда, когда жилье будет предоставлять община. Ожидается, что будет два формата такой аренды - в зависимости от уровня доходов нуждающегося гражданина. Кроме того, ожидается, что могут ввести такой инструмент как социальная аренда с правом выкупа и даже возможность государственной компенсации за аренду жилья.

Жилье для аренды будут предоставлять из специального фонда, который будет пополняться в том числе и за счет реставрации устаревшего жилищного фонда - еще более распространенная практика, которую Украина позаимствовала у ЕС. Также общины смогут использовать для аренды не только жилищный фонд, но и частный. В обмен на это владельцы жилья смогут получать налоговые преференции.

Важным условием при формировании жилищного фонда будет инвентаризация в общинах потенциальных объектов для него, поскольку такое жилье возможно и есть, но из-за того, что подобный актив еще никогда не инвентаризировался, его наличие невозможно оценить.

"Мы понимаем, что у общин может быть жилье, которое можно использовать как соответствующий жилищный фонд. Проблема в том, что до тех пор, пока мы не проведем его инвентаризацию, которой, к слову, еще никогда не проводили, общины не будут понимать, что есть у них на балансе, а чего нет. Поэтому нужно все это сосчитать и поставить на учет. Тогда им будет гораздо проще”, – отметила Шуляк.

Она также подчеркнула, что важной частью реализации жилищной политики будет цифровизация всего, что с ней связано - учет, предложения, заявки будут происходить в прозрачном формате благодаря созданию специальной цифровой платформы - единой государственной информационной системы, в которой будут вести учет жилищного фонда будет налицо у общин, заявления от граждан, которые будут претендовать на социальное жилье, а также предложения для них.

“Это уже привычный для нас цифровой предохранитель коррупции – чем меньше чиновников, которым можно дать взятки ради получения квартиры, тем ниже вероятность, что одни люди будут получать жилье, а другие – нет. Эта система будет аналогом нашей Единой Государственной электронной системы в сфере строительства и будет работать по уже привычному для нас правилу "Все видят все", - сообщила Шуляк.

Напомним, в Украине работают над обновлением жилищной политики – ее реформа позволит эффективно реализовывать право украинцев на жилье разными способами, в частности, через механизмы социальной аренды, льготной ипотеки и государственно-частного партнерства для строительства доступного жилья.

Правительство планирует обеспечить украинцев доступным жильем

Для обеспечения украинцев доступным жильем, правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".

В настоящее время в Украине действуют две программы: "Є-Відновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье и программа льготной ипотеки " Є- Оселя ". По ее условиям, фактически каждый украинец может взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.