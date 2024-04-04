Отказ от советских принципов: в Украине меняют жилищную политику по стандартам ЕС

В Украине работают над обновлением жилищной политики – ее реформа позволит эффективно реализовывать право украинцев на жилье разными способами, в частности, через механизмы социальной аренды, льготной ипотеки и государственно-частного партнерства для строительства доступного жилья.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

Украина отказывается от советских принципов в жилищной политике

"Сейчас мы подошли к необходимости обновить нашу жилищную политику в целом — на принципах прозрачности, подотчетности и понятных и честных правилах для всех. К сожалению, действующее законодательство до сих пор основывается на принципах коммунистического времени. Непрозрачность распределения жилья, безнадежные очереди на получение квартиры, бесхозное отношение к своему жилью — все это должно остаться в прошлом", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, в основе изменений – работа над законопроектом об основных принципах жилищной политики. Для финализации документа в течение апреля текущего года проведут масштабные публичные консультации, в ходе которых соберут замечания и предложения к законопроекту всех стейкхолдеров и общественности, без которых невозможно создание современного и эффективного законодательства.

Законопроект призван решить три основных задачи:

Создать условия реализации украинцами права на жилье. Это может быть либо приобретение жилья, либо его строительство, либо социальная аренда, для использования может быть создан специальный жилищный фонд;

Обеспечить прозрачную и понятную жилищную политику, где каждый ясно осознает, что делает государство для поддержки граждан в решении жилищного вопроса и как воспользоваться этой поддержкой;

Использовать для этих задач самые современные и эффективные европейские практики в этой сфере.

"Необходимо создать условия для реализации права на жилье. В первую очередь, для социально уязвимых категорий на принципах прозрачности, подотчетности и понятных и честных правилах для всех. Также совместно с международными партнерами мы начинаем работу над жилищной стратегией. Документ будет определять цели и видение развития сектора на протяжении следующих 5-7 лет, будет систематически определять и устранять проблемы в секторе и обеспечит выполнение требований ЕС", - пояснил Кубраков.

По словам главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, вопрос обеспечения украинцев жильем в результате войны стоит чрезвычайно остро - украинцы не могут вернуться домой, поскольку им некуда возвращаться. Следовательно, наличие жилья будет способствовать развитию их потенциала, а это в свою очередь будет положительно влиять на развитие страны - в том числе на ее экономику, что и важно во время войны.

"Наша цель – отменить советскую идеологию так называемого "жилищного вопроса", когда его решением была квартирная очередь, которая, по сути, была очередью ради очереди. Можно было десятилетиями стоять в ней и ничего не получить. Мы дадим людям понимание, что жилищная политика - это не учет на квартирной очереди, а возможности получить жилье разными способами: либо построив его, либо приобретя, либо арендовав. И все это на доступных условиях", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что наработки законопроекта, которые проходили при непосредственном участии Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, уже опубликованы на сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Следующий этап – публичные консультации, в ходе которых все стейкхолдеры, причастные к созданию жилищной политики и, главное, общественность, для которой эта проблема неотложна, смогут приобщиться к его обсуждению, чтобы выяснить, как именно его следует доработать и улучшить ради получения эффективного инструмента.

"Публичные консультации – чрезвычайно мощный инструмент, который уже помог нам в улучшении программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии жилье "Є-Відновлення". На основе опроса всех причастных к программе групп людей – получателей компенсации, ее разработчиков и исполнителей, мы сумели увидеть ее слабые места и уже их урегулировали. Тем самым, "Є-Відновлення" сейчас может считаться одной из самых эффективных и успешных государственных программ. Уже получили выплаты почти 50 тыс граждан. Надеемся на такой же результат и в направлении успешной жилищной политики", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что публичные консультации будут состоять из трех сессий на платформе Zoom, к участию в которых приглашаются ветераны, молодежь, ВПЛ, граждане, стоящие в очереди на получение жилья, руководители ОСМД и представители ОМС и ассоциаций, нардепы, представители профильных министерств, ГО, международных организаций, финансовых учреждений, ученые и эксперты по вопросам жилищной политики, судьи и юристы по вопросам жилищного права и все заинтересованные граждане.

Правительство планирует обеспечить украинцев доступным жильем

Для обеспечения украинцев доступным жильем, правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".

В настоящее время в Украине действуют две программы: "Є-Відновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье и программа льготной ипотеки " Є- Оселя ". По ее условиям, фактически каждый украинец может взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.

Источник фото: ua.depositphotos.com