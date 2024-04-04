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Кличко нашел решение, как обеспечить переселенцев жильем на общегосударственном уровне: что предлагает
Мэр Киева Виталий Кличко предлагает законодательно восстановить норму о безвозмездной передаче застройщиками части квартир в построенных домах общине, чтобы те могли обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.
Обеспечение ВПЛ жильем остается наибольшей проблемой
Отмечается, что в настоящее время в Киеве находится более 410 тысяч внутренне перемещенных лиц, из них более 211 тысяч зарегистрировано после 24 февраля 2022 года.
"Киев готов помогать ВПЛ с жильем, впрочем, мы нуждаемся в законодательных изменениях. Сегодня гарантированное государством право на обеспечение жильем для ряда льготных категорий органы местного самоуправления фактически реализуют вместо государства", - отметил Кличко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он напомнил, что в 2011 году Верховная Рада Украины освободила застройщиков от передачи части жилой площади, кроме паевого взноса, а в 2021 году отменен и он. Это лишило органы местного самоуправления возможности снабжать жильем льготников.
Поэтому, как отметил глава столицы, нужно внести изменения в ряд законов и нормативно-правовых актов.
"Киев будет продолжать делать все для обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц, и готов принять участие в подготовке необходимых проектов решений", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что для обеспечения внутренних переселенцев жильем, которое остается самой большой проблемой, Киев реализовал и начал ряд проектов. Для их временного проживания закуплено 113 квартир, в которых вселено 379 человек. Еще 567 квартир закупили для передачи в аренду с правом преимущественного выкупа сроком до 10 лет льготным категориям, в том числе и ВПЛ, нуждающимся в жилье.
Что предлагает Кличко
Кличко в своих письмах к председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру Украины и уполномоченному по правам человека при Верховной Раде обратил внимание на необходимость комплексного подхода к решению проблемы, в том числе на общегосударственном уровне.
Он предложил интегрировать с соответствующими базами данных и публичными электронными реестрами Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах; ввести электронный кабинет внутренне перемещенных лиц и интегрировать его в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах; создать единую базу жилых и других помещений, пригодных для временного проживания (пребывания) внутри перемещенных лиц.
Также мэр подчеркнул необходимость внести изменения в:
- Жилищный Кодекс Украины;
- Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц";
- Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и других законов в части четкого определения полномочий государственных органов власти и местного самоуправления;
- Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности".
Также Кличко предложил принять:
- Государственную целевую программу обеспечения жильем, в частности внутренне перемещенных лиц;
- Государственную программу интеграции внутренне перемещенных лиц, где четко определить термин "интеграция внутренне перемещенных лиц";
- порядок межотраслевого взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, международных и общественных организаций, направленных на оказание помощи внутренне перемещенным лицам;
- Протокол (механизм) оценки потребностей и сбора данных перемещенных лиц для их дальнейшего удовлетворения с учетом критериев уязвимости.
Кроме того, мэр Киева подчеркнул, что нужно восстановить обязанность заказчиков объектов строительства (инвесторов) передавать безвозмездно в коммунальную собственность соответствующего населенного пункта определенную часть жилых помещений в строящемся доме для обеспечения социальным жильем лиц, которым такое право предоставлено государством.
Субсидия на аренду жилья для ВПЛ
Напомним, в Министерстве социальной политики разработали новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц – субсидию на аренду жилья. Его введение ожидается в июне.
Размер субсидии учитывает стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны.
Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:
- количества лиц в семье, арендующей жилье;
- доходов домохозяйства;
- и, соответственно, способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.
"Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия", - объясняют в Минсоцполитики.