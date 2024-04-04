Кличко нашел решение, как обеспечить переселенцев жильем на общегосударственном уровне: что предлагает

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает законодательно восстановить норму о безвозмездной передаче застройщиками части квартир в построенных домах общине, чтобы те могли обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

Обеспечение ВПЛ жильем остается наибольшей проблемой

Отмечается, что в настоящее время в Киеве находится более 410 тысяч внутренне перемещенных лиц, из них более 211 тысяч зарегистрировано после 24 февраля 2022 года.

"Киев готов помогать ВПЛ с жильем, впрочем, мы нуждаемся в законодательных изменениях. Сегодня гарантированное государством право на обеспечение жильем для ряда льготных категорий органы местного самоуправления фактически реализуют вместо государства", - отметил Кличко.

Он напомнил, что в 2011 году Верховная Рада Украины освободила застройщиков от передачи части жилой площади, кроме паевого взноса, а в 2021 году отменен и он. Это лишило органы местного самоуправления возможности снабжать жильем льготников.

Поэтому, как отметил глава столицы, нужно внести изменения в ряд законов и нормативно-правовых актов.

"Киев будет продолжать делать все для обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц, и готов принять участие в подготовке необходимых проектов решений", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что для обеспечения внутренних переселенцев жильем, которое остается самой большой проблемой, Киев реализовал и начал ряд проектов. Для их временного проживания закуплено 113 квартир, в которых вселено 379 человек. Еще 567 квартир закупили для передачи в аренду с правом преимущественного выкупа сроком до 10 лет льготным категориям, в том числе и ВПЛ, нуждающимся в жилье.

Что предлагает Кличко

Кличко в своих письмах к председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру Украины и уполномоченному по правам человека при Верховной Раде обратил внимание на необходимость комплексного подхода к решению проблемы, в том числе на общегосударственном уровне.

Он предложил интегрировать с соответствующими базами данных и публичными электронными реестрами Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах; ввести электронный кабинет внутренне перемещенных лиц и интегрировать его в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах; создать единую базу жилых и других помещений, пригодных для временного проживания (пребывания) внутри перемещенных лиц.

Также мэр подчеркнул необходимость внести изменения в:

Жилищный Кодекс Украины;

Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц";

Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и других законов в части четкого определения полномочий государственных органов власти и местного самоуправления;

Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности".

Также Кличко предложил принять:

Государственную целевую программу обеспечения жильем, в частности внутренне перемещенных лиц;

Государственную программу интеграции внутренне перемещенных лиц, где четко определить термин "интеграция внутренне перемещенных лиц";

порядок межотраслевого взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, международных и общественных организаций, направленных на оказание помощи внутренне перемещенным лицам;

Протокол (механизм) оценки потребностей и сбора данных перемещенных лиц для их дальнейшего удовлетворения с учетом критериев уязвимости.

Кроме того, мэр Киева подчеркнул, что нужно восстановить обязанность заказчиков объектов строительства (инвесторов) передавать безвозмездно в коммунальную собственность соответствующего населенного пункта определенную часть жилых помещений в строящемся доме для обеспечения социальным жильем лиц, которым такое право предоставлено государством.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Напомним, в Министерстве социальной политики разработали новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц – субсидию на аренду жилья. Его введение ожидается в июне.

Размер субсидии учитывает стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

количества лиц в семье, арендующей жилье;

доходов домохозяйства;

и, соответственно, способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

"Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия", - объясняют в Минсоцполитики.