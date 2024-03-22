Лишь 1% заявок на "єОселю" получили льготные кредиты

Программа "єОселя" работает уже почти 1,5 года и за это время зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получает всего 1% от поданных заявлений. По данным Укрфинжилья, 44% всех выданных кредитов по программе приходится на Ощадбанк. А почти половина кредитов выдана в Киеве и Киевской области.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что 576 303 заявки были поданы украинцами на льготное кредитование жилья за полтора года работы программы "єОселя". Только по 1% от поданных заявок получили кредиты. 7605 кредитов на сумму свыше 11,6 млрд грн было выдано по состоянию на конец февраля 2024 года.

"В настоящее время только 1 заявка из 76 поданных получает кредитование жилья по программе "єОселя"", - сообщают в "Опендатабот".

Там добавляют, всего по программе "єОселя" работает 7 банков. Пять из которых государственные – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс банк и два с частным капиталом – Глобус и Скай банк.

"Зачастую льготные кредиты на жилье выдают в Ощадбанке - 44% или почти каждый второй выданный кредит", - отмечают аналитики.

97% всех выданных кредитов приходится на 3 банка: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) и Укргазбанк (23%).

Средняя сумма кредита по программе "єОселя" составляет 1,5 млн грн. Большинство же кредитов — почти половину или 45% — выдают в Киеве и Киевской области.

Порядок финансирования "єОселі" в 2024 году

1 марта Кабинет министров Украины принял порядок использования средств для "Укрфинжилла" и программы ""єОселя" на 2024 год. Для финансирования программ выделено около 1,5 миллиарда гривен.

Следует добавить, что рынок жилья в Украине все же понемногу оживает. Согласно данным Министерства экономики от старта программы, которая начала свою работу в октябре 2022 года, кредиты уже получили 7 400 семей на общую сумму 11,2 млрд грн.

Только с начала 2024 года более 1000 украинских семей взяли кредиты на приобретение собственного жилья, на общую сумму 1,8 млрд. грн.

В 2023 году украинские банки предоставили 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн. По сравнению с прошлым годом объем выдачи ипотечных кредитов увеличился почти в пять раз, а количество сделок выросло втрое.

Напомним, что 22 февраля в Украине объединили программы ""єОселя"" и "єВідновлення". Теперь граждане, желающие приобрести собственное жилье в кредит через программу "єОселя", могут использовать средства из сертификата "Восстановление" как первый взнос.

Через "єОселю" можно покупать дома и таунхаусы

Добавим, что с 30 января 2024 года по программе ""єОселя" можно покупать частные дома и таунхаусы.

Отмечается, что размер жилья не должен превышать 62,5 кв. метра на одного человека, плюс 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи. Дом должен быть построен не более 3 лет назад. То есть, семья из трех человек может получить кредит на здание площадью до 104,5 кв.

Программа ""єОселя" заработала в октябре 2022 года года. В Министерстве добавили, что с момента запуска программы "єОселя", более 7 500 украинских семей уже воспользовались возможностью взять кредит на сумму более 11,4 млрд грн для приобретения собственного жилья. Заявки на получение кредита и сертификатов по программе можно подать через портал и приложение "Дія", что делает процесс максимально доступным и удобным.