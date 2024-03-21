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Категория
Недвижимость
Дата публикации

Самые популярные квартиры по ипотеке "єОселя" в новостройках - в пределах 2-3 млн грн

ипотека, естьОбитель
Фото: depositphotos.com

Доля первичного рынка по ипотеке "єОселя" до сих пор не превышала 10%. Однако в 2024 году программа начнет постепенно переориентировать на новостройки.

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В 2024 году на первичном рынке наибольшим спросом на приобретение жилья в государственной ипотечной программе "єОселя" наблюдается на 1,2-комнатные квартиры площадью от 45 кв. м до 70 кв. м общей стоимостью от 2 млн грн до 3 млн грн – это около 70% от всех сделок.

При этом в подавляющем большинстве случаев сделки заключаются на срок до 20 лет с первоначальным взносом в 30% от стоимости жилья, отметила в комментарии Delo.ua первая заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Елена Дмитриева.

Для потенциальных заемщиков-покупателей, кроме цены и площади дома, важны следующие характеристики ЖК:

1) локация с точки зрения безопасности проживания;

2) наличие самодостаточной инфраструктуры (рекреационной, детской, социальной, спортивной, вместительные паркинги);

3) удачное расположение с учетом транспортного сообщения;

4) безопасность проживания в ЖК (круглосуточная охрана, закрытая от посторонних территория);

5) наличие вблизи ЖК рекреационных зон (парков, лесов, озер).

По прогнозам Дмитриевой, с апреля по июнь 2024 года на первичном рынке по программе "єОселя" и совместными ипотечными программами банков и девелоперов может быть заключено до 200-250 ипотечных сделок на сумму до 500 млн грн. 80-85% ипотек будут выданы в Киеве, Киевской области и некоторых областных центрах, преимущественно в западных областях.

Представительница банка подчеркнула, что по программе "єОселя" в 2024 году будет усилена составляющая на первичном рынке. Уже во втором квартале можно ожидать постепенное увеличение количества аккредитованных девелоперов, также достаточно оснований для активного развития партнерских соглашений между компаниями-застройщиками и коммерческими банками.

К началу марта количество аккредитованных к участию в государственной ипотеке девелоперов уже составило 27 компаний из 13 областей – это 64 объекта, учитывая как отдельные ЖК, так и отдельные секции-дома в составе комплексов.

Для получения банковской аккредитации и внедрения совместных ипотечных программ с девелоперами должны соблюдаться следующие требования:

  • Активное строительство (динамика строительных работ в реальном времени) предложенного под аккредитацию ЖК.
  • Наличие у девелоперской компании всех разрешительных документов, подтверждающих законность строительства.
  • Отсутствие судебных обременений, которые могут отразиться на динамике строительства.
  • Состояние готовности – от 30% с четкими сроками ввода объекта в эксплуатацию.
  • Реализация квартир должна проходить через фонды финансирования строительства, механизм купли-продажи имущественных прав, целевые облигации.
  • Соответствие объекта задекларированным качественным характеристикам и классу жилья.
  • Опыт работы на рынке (портфель реализуемых проектов), открытость, профессиональная и деловая репутация как компании, так и ее руководителей.

«Процесс аккредитации — это подтверждение банком финансовой и технической способности девелопера выполнить взятые обязательства перед инвесторами-покупателями, а также соответствие объекта качественным характеристикам. Фактически банк берет на себя часть рисков девелопера», — подчеркнула передставитель банка.