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Россию не приглашали на Глобальный саммит мира, - МИД Швейцарии
Представителей Российской Федерации не приглашали на первый Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии в июне 2024 года.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Швейцарии.
"Швейцария всегда демонстрировала готовность пригласить Россию на этот саммит. Однако Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом", - сообщили в швейцарском МИД.
Там добавили, что Глобальный саммит мира призван положить начало мирному процессу.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", - отметили в ведомстве.
Когда состоится Глобальный саммит мира
Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня на курорте Биргеншток в швейцарском кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, сообщила президент Швейцарии Виола Амерд.
По просьбе Украины Швейцария пригласила более 160 делегаций по всему миру.
Саммит будет основываться на дискуссиях, проходивших в последние месяцы вокруг украинской "формулы мира" и других мирных предложениях.
Цель Глобального саммита мира
Главная цель саммита – вдохновить будущий мирный процесс. Для этого саммит намерен:
- предоставить платформу для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине на основе международного права и Устава ООН;
- способствовать общему пониманию возможных рамок для достижения этой цели;
- совместно определить дорожную карту по вовлечению обеих сторон в будущий мирный процесс.
Отмечается, что участие широкого круга государств и их вклад в дискуссию будет иметь решающее значение для достижения этих целей.
Что предусматривает Формула мира Зеленского
В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит следующие пункты:
- радиационная и ядерная сохранность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая сохранность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- вывод русских войск и прекращение боевых действий;
- возмещение ущерба;
- немедленная защита природы;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны
Президент отметил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.
Фото: ua.depositphotos.com