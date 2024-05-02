Россию не приглашали на Глобальный саммит мира, - МИД Швейцарии

Представителей Российской Федерации не приглашали на первый Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии в июне 2024 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Швейцарии.

"Швейцария всегда демонстрировала готовность пригласить Россию на этот саммит. Однако Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом", - сообщили в швейцарском МИД.

Там добавили, что Глобальный саммит мира призван положить начало мирному процессу.

"Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", - отметили в ведомстве.

Когда состоится Глобальный саммит мира

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня на курорте Биргеншток в швейцарском кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, сообщила президент Швейцарии Виола Амерд.

Honored to invite global leaders to the first Summit on Peace in #Ukraine.



🗓️ 15-16 June

📍 Bürgenstock 🇨🇭

ℹ️ https://t.co/csRDnzLs1i



Let's advance dialogue based on the UN Charter towards a #PathToPeace.



Global collaboration is key to shape a peaceful #future. #UAPeaceSummit pic.twitter.com/GdD8dCPdsb — Viola Amherd (@Violapamherd) May 2, 2024

По просьбе Украины Швейцария пригласила более 160 делегаций по всему миру.

Саммит будет основываться на дискуссиях, проходивших в последние месяцы вокруг украинской "формулы мира" и других мирных предложениях.

Цель Глобального саммита мира

Главная цель саммита – вдохновить будущий мирный процесс. Для этого саммит намерен:

предоставить платформу для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине на основе международного права и Устава ООН;

способствовать общему пониманию возможных рамок для достижения этой цели;

совместно определить дорожную карту по вовлечению обеих сторон в будущий мирный процесс.

Отмечается, что участие широкого круга государств и их вклад в дискуссию будет иметь решающее значение для достижения этих целей.

Что предусматривает Формула мира Зеленского

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит следующие пункты:

радиационная и ядерная сохранность;

продовольственная безопасность;

энергетическая сохранность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод русских войск и прекращение боевых действий;

возмещение ущерба;

немедленная защита природы;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны

Президент отметил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Фото: ua.depositphotos.com