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Категория
Образование
Дата публикации

Украина вместе со Швейцарией запускает проект по поддержке реформы профобразования в Украине

Украина вместе со Швейцарией запускает проект по поддержке реформы профобразования в Украине
Фото: Depositphotos

Швейцарско-украинский проект DECIDE в партнерстве с Министерством образования и науки Украины запускает новое направление “DECIDE: ПРОФТЕХ” по поддержке реформы профессионального образования в Украине.

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Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Этот проект объединит усилия областных государственных администраций и территориальных общин, учреждений профессионально-технического образования, школ и бизнеса для построения системы профориентации и повышения престижности профессионального образования.

При этом Швейцария выделит на реформирование профтехобразования в Украине 2 млн франков (более 80 млн гривен).

По словам заместителя министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрия Завгороднего, реформа профессионального образования является приоритетом правительства Украины. Доказательством тому являются инвестиции в сферу, которые не прекращаются даже в условиях полномасштабной войны.

"В период послевоенного восстановления нам понадобится немало квалифицированных рабочих с современными знаниями и навыками. Но заботиться об удовлетворении этих потребностей нужно уже сейчас. Я благодарю Швейцарию за поддержку реформы профессионального образования, расширение проекта DECIDE на новое направление, посвященное профобразованию. Уверен, что выделенные ресурсы станут хорошей основой для восстановления украинской экономики и восстановления инфраструктуры", — заявил он.

Проект DECIDE предоставит экспертную и техническую поддержку Министерству образования и науки Украины для внедрения реформы профессионального образования на национальном уровне, в частности:

  • передача учреждений профессионально-технического образования из государственного в коммунальную собственность;
  • развитие системы учебно-методических центров П(ПТ)О;
  • усовершенствование нормативной базы для обеспечения эффективного внедрения реформы профессионального образования;
  • разработка новой модели формирования региональных сетей УП(ПТ)О.

Также в рамках инициативы состоится пилотирование моделей сотрудничества областных государственных администраций, территориальных общин, учреждений профессионально-технического образования, школ и бизнеса для развития системы карьерного сопровождения учащихся, в частности:

  • регионами-партнерами, которые присоединятся к пилотированию системы, избраны Полтавская, Одесская, Ивано-Франковская, Черниговская, Киевская и Львовская области;
  • в регионах-партнерах будет определено 10 УП(ПТ)О и 10 общин-партнеров;
  • каждый из отобранных профтехов получит поддержку по разработке стратегий развития и грант на создание профориентационной мастерской (хаба), а также привлечет программы профессионального развития и экспертную поддержку в развитии сотрудничества с бизнесом;
  • общины-партнеры получат грант и экспертное сопровождение на организацию мероприятий по профориентации, привлекут своих специалистов в профессиональные программы по подготовке карьерных советников;
  • в УОСО общин-партнеров внедрят систему сопровождения учащихся в выборе профессии (career guidance) в сотрудничестве с ведущими украинскими экспертами и специалистами Цюрихского педагогического университета (Швейцария).

В Минобразования отмечают, что пилотирование системы карьерного сопровождения будет проходить до конца 2024 года.

Напомним, в Минобразования определили первые 72 профтеха, где будут обучать профессиям для восстановления Украины. Они получат 500 млн грн государственных средств на обновление мастерских.

Добавим, что в 2024 году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

В ноябре 2023 года стало известно, что в Украине стартовал правительственный экспериментальный проект, по которому участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут безплатно пройти профессиональное обучение в заведениях Государственной службы занятости.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко