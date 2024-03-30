Україна разом зі Швейцарією запускає проєкт з підтримки реформи профосвіти в Україні

Швейцарсько-український проєкт DECIDE у партнерстві з Міністерством освіти і науки України запускає новий напрям "DECIDE: ПРОФТЕХ" з підтримки реформи професійної освіти в Україні.

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Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Зазначається, що цей проєкт об’єднає зусилля обласних державних адміністрацій та територіальних громад, закладів професійно-технічної освіти, шкіл та бізнесу для побудови системи профорієнтації та підвищення престижності професійної освіти.

При цьому Швейцарія виділить на реформування профтехосвіти в Україні 2 млн франків (понад 80 млн гривень).

За словами заступника міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитра Завгороднього, реформа професійної освіти є пріоритетом уряду України. Доказом цього є інвестиції у сферу, які не припиняються навіть в умовах повномасштабної війни.

"У період післявоєнного відновлення нам знадобиться чимало кваліфікованих робітників з сучасними знаннями і навичками. Але дбати про задоволення цих потреб потрібно вже зараз. Я дякую Швейцарії за підтримку реформи професійної освіти, розширення проєкту DECIDE на новий напрям, присвячений профосвіті. Упевнений, що виділені ресурси стануть гарним підґрунтям для відновлення української економіки та відбудови інфраструктури", — заявив він.

Проєкт DECIDE надасть експертну та технічну підтримку Міністерству освіти та науки України для впровадження реформи професійної освіти на національному рівні, зокрема:

передання закладів професійно-технічної освіти з державної в комунальну власність;

розвитку системи навчально-методичних центрів П(ПТ)О;

вдосконалення нормативної бази для забезпечення ефективного впровадження реформи професійної освіти;

розроблення нової моделі формування регіональних мереж ЗП(ПТ)О.

Також у межах ініціативи відбудеться пілотування моделей співробітництва обласних державних адміністрацій, територіальних громад, закладів професійно-технічної освіти, шкіл та бізнесу задля розвитку системи кар’єрного супроводу учнів, зокрема:

регіонами-партнерами, які долучаться до пілотування системи, обрано Полтавську, Одеську, Івано-Франківську, Чернігівську, Київську та Львівську області;

у регіонах-партнерах буде визначено 10 ЗП(ПТ)О та 10 громад-партнерів;

кожен із відібраних профтехів отримає підтримку з розроблення стратегій розвитку та грант на створення профорієнтаційної майстерні (хабу), а також долучить до програм професійного розвитку та експертну підтримку в розвитку співпраці з бізнесом;

громади-партнери отримають грант та експертний супровід на організацію заходів із профорієнтації, долучать своїх фахівців до професійних програм з підготовки кар’єрних радників;

у ЗЗСО громад-партнерів запровадять систему супроводу учнів у виборі професії (career guidance) у співпраці з провідними українськими експертами та фахівцями Цюрихського педагогічного університету (Швейцарія).

В Міносвіти зазначають, що пілотування системи кар'єрного супроводу відбуватиметься до кінця 2024 року.

Нагадаємо, у Міносвіти визначили перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відбудови України. Вони отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень.

Додамо, що у 2024 році в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

У листопаді 2023 року стало відомо, що в Україні стартував урядовий експериментальний проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно пройти професійне навчання в закладах Державної служби зайнятості.

Фото: ua.depositphotos.com