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В Украине заработал госпроект по профтехобучению участников боевых действий и лиц с инвалидностью из-за войны
В Украине стартовал правительственный экспериментальный проект, в рамках которого участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут бесплатно пройти профессиональное обучение в учреждениях Государственной службы занятости.
Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, уже отправлено 53 заявки на обучение, а 25 человек на обучение уже направлены. Напомним, что решение о введении такой помощи Кабинет министров принял 15 сентября.
Обучение проводится в центрах профессионально-технического образования ГСЗ в Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Полтаве, Сумах, Ровно и Ивано-Франковске. Желающие могут самостоятельно выбирать профессии или программы повышения квалификации из утвержденного списка.
Во время учебы обеспечивается бесплатное проживание, а также компенсация проезда для тех, кто будет ее проходить не по месту официальной регистрации. Результатом обучения может быть получение полной или частичной профессиональной квалификации. Предусмотрена выдача диплома государственного образца.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Для подачи заявления на получение услуги нужно заполнить онлайн-форму на сайте edveteran.dcz.gov.ua. Она будет автоматически отправлена в соответствующий центр занятости.
Далее следует ожидать сообщения от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному электронному адресу и номеру телефона. Также можно обратиться лично в ближайший центр занятости, получив консультацию об обучении и подав соответствующее заявление.
Источник фото: ua.depositphotos.com