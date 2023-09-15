Кабмин ввел бесплатное профтехобучение участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны

Кабинет министров ввел в Украине экспериментальный проект по организации профессионального обучения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Государственной службы занятости.

Как сообщают министерство экономики и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее предложение Кабмин согласовал на заседании 15 сентября, утвердив и порядок реализации этого проекта.

Согласно документу, вышеуказанные категории граждан смогут проходить как первичную профессиональную подготовку, так и переподготовку или повышение профессиональной квалификации. Они смогут самостоятельно выбирать профессии или программы повышения квалификации из перечня, который будет сформирован Государственным центром занятости и размещен на его сайте. Там же будет представлена и информация о старте и длительности той или иной программы.

Определено, что ответственными за организацию и реализацию проекта являются региональные центры занятости и их филиалы, а также областные, Киевский городской центр занятости, городские, районные, горрайонные центры занятости. Соискатели образования также смогут самостоятельно выбрать места профобучения из перечня учебных заведений, который будет размещен на сайте ГЦЗ.

Для соискателей образования, которые будут учиться не по месту жительства, а также лицам, сопровождающим лицо с инвалидностью в результате войны I группы, предусмотрена компенсация расходов на проезд к месту обучения и обратно и предоставление места жительства в период обучения.

Финансирование профобучения и связанных с ним расходов при реализации экспериментального проекта будет осуществляться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Как отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, кроме предоставления социальных гарантий упомянутым категориям украинцев, власти должны максимально способствовать их адаптации и переходу от военной карьеры к гражданской жизни.

"Поэтому принятое правительством решение направлено на повышение конкурентоспособности на рынке труда, а также будет способствовать дальнейшему трудоустройству именно ветеранов и лиц с инвалидностью, полученной ими во время войны", - указала чиновница.

Напомним также, что в августе Кабмин утвердил порядок предоставления работодателям компенсации фактических расходов на обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

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