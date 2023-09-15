Кабмін запровадив безкоштовне профтехнавчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Кабінет міністрів запровадив в Україні експериментальний проект з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості.

Як повідомляють Міністерстерство економіки та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідну пропозицію Кабмін погодив на засіданні 15 вересня, затвердивши й порядок реалізації цього проекту.

Згідно документу, вищеназвані категорії громадян зможуть проходити як первинну професійну підготовку, так і перепідготовку чи підвищення професійної кваліфікації. Вони зможуть самостійно обирати професії або програми підвищення кваліфікації з переліку, який буде сформовано Державним центром зайнятості й розміщено на його сайті. Там же буде представлено і інформацію про старт та тривалість тієї чи іншої програми.

Визначено, що відповідальними за організацію та реалізацію проекту є регіональні центри зайнятості та їх філії, а також обласні, Київський міський центр зайнятості, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості. Здобувачі освіти також зможуть самостійно обрати місця профнавчання із переліку закладів освіти, який буде розміщено на сайті ДЦЗ.

Для здобувачів освіти, які навчатимуться не за місцем проживання, а також особам, які супроводжуватимуть особу з інвалідністю внаслідок війни І групи, передбачено компенсацію витрат на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку та надання місця проживання у період навчання.

Фінансування профнавчання та пов’язаних із ним витрат під час реалізації експериментального проекту буде здійснюватися за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Як зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, окрім надання соціальних гарантій згаданим категоріям українців, влада має максимально сприяти їхній адаптації та переходу від військової кар'єри до цивільного життя.

"Тому прийняте урядом рішення спрямоване на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також сприятиме подальшому працевлаштуванню саме ветеранів та осіб з інвалідністю, яку вони отримали під час війни", - вказала чиновниця.

Нагадаємо також, що у серпні Кабмін затвердив порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

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