Восстановление, новая ветеранская политика, евроинтеграция. Кабмин утвердил приоритеты на 2024 год

Восстановление страны станет ключевым направлением в плане действий правительства на 2024 год. Основное внимание также будет уделено модернизации энергетической, критической, транспортной и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он назвал десять приоритетов правительству. Первый приоритет – обороноспособность, второй – это европейская интеграция, третий – это восстановление, четвертый – новая ветеранская политика, пятый – образование, шестой – реформа социальной сферы, седьмой – это устойчивая экономика, восьмой – построение эффективного цифрового государства, девятый — энергетическая независимость, десятый — современная доступная медицина.

По его словам, особое внимание будет уделено ветеранской политике, включая реабилитацию, цифровые услуги, трудоустройство, обучение, жилье и реформу ВЛК. Также планируется обновление Единого государственного реестра ветеранов для обеспечения доступа к льготам.

Финансирование социальных сфер

Шмыгаль добавил, что в области образования предусмотрено увеличение выплат украинским педагогам на 21%, развитие Новой украинской школы, модернизацию профессионально-технического образования и масштабную реформу высшего образования.

Премьер-министр подчеркнул намерения правительства активизировать развитие социального сектора услуг, внедряя принцип "финансирования по потребностям людей" также в социальной сфере.

Уже в марте предусмотрена индексация пенсий, а общий объем социальных расходов в госбюджете будет насчитывать 470 миллиардов гривен, превышая прошлогодний показатель на 25 миллиардов гривен.

Кроме того, правительство определило обновление медицинской сферы как один из ключевых приоритетов на текущий год.

"Основу нововведений составят реабилитация и психологическая поддержка. Мы планируем открыть по меньшей мере 30 центров ментального здоровья при больничных комплексах и запустить проекты по реконструкции и обновлению не менее 100 медицинских учреждений", - отметил Шмыгаль.

Он также указал, что финансирование здравоохранения в этом году вырастет до 239 миллиардов гривен, что на 31 миллиард больше по сравнению с предыдущим годом.

На заседании 6 февраля правительство утвердило Порядок осуществления пересчета стоимости коммунальных услуг. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза мусора.