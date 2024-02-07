В Украине утвердили порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг: что изменится

На заседании 6 февраля правительство утвердило Порядок осуществления пересчета стоимости коммунальных услуг. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза мусора.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Это четкий алгоритм, основанный на принципе «платы за то, что получил». Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги", - подчеркнул Шмигаль.

Он подчеркнул, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы для населения на электричество, газ и тепло остаются неизменными.

Что предполагает решение правительства

Как отметил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, утвержденным Порядком определен механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по снабжению тепловой энергии, поставкам горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами (управление бытовыми отходами - при условии заключения соответствующего договора с потребителями) за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующем качестве.

Кроме того, предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг, учитываемые при осуществлении исполнителем коммунальных услуг перерасчета стоимости таких услуг в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

Также определены особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги, а также определены условия, при которых перерасчет не производится.

Как уточнил Мельничук, соответствующий Порядок не применяется на территориях, включенных в утвержденный Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ:

с даты возникновения возможности боевых действий до даты прекращения возможности боевых действий и в течение трех месяцев с даты прекращения такой возможности;

с даты начала боевых действий к дате завершения боевых действий и в течение трех месяцев с даты их завершения;

с даты начала временной оккупации до даты завершения временной оккупации и в течение трех месяцев со дня ее завершения.

Кроме того, признано утратившим силу постановление КМУ от 17.02.2010 N 151 «Об утверждении Порядка проведения перерасчетов размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжение холодной и горячей водой и водоотводом в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижение качества».

Как изменятся платежи за коммунальные услуги

Тарифы на электроэнергию для населения с 1 января остаются без изменений и составляют 2,64 гривны /кВт-час . В декабре 2023 года Министерство энергетики и НКРЭКУ заявили, что до конца отопительного сезона пересмотра тарифов на электроэнергию для населения не будет.

В то же время, тарифы для бизнеса с 1 января выросли. В условиях рынка электроэнергии цена электроэнергии для конечных небытовых потребителей состоит из тарифа на передачу электроэнергии, тарифа на распределение, биржевой цены электроэнергии, услуг поставщика и налогов.

Тарифы на газ и тепло в 2024 году остаются прежними из - за действия моратория на повышение этих тарифов до конца военного положения. Цена на газ для населения по фиксированному тарифу "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны/кубометр с НДС.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод также остались без изменений, хотя попытки пересмотреть тарифы были. В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский назвал это решение "позорным, непрофессиональным и таким, что не согласовано с правительством" , после чего регулятор отменил предварительное решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.

Отметим, что Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.