В Україні затвердили порядок перерахунку вартості комунальних послуг: що зміниться

На засіданні 6 лютого Уряд затвердив Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення сміття.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це чіткий алгоритм, який ґрунтується на принципі «плати за те, що отримав». Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними та відповідали заявленим стандартам. Люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги", - підкреслив Шмигаль.

Він наголосив, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення на електрику, газ та тепло залишаються незмінними.

Що передбачає рішення уряду

Як зауважив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, затвердженим Порядком визначено механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами (управління побутовими відходами - за умови укладення відповідного договору зі споживачами) за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Крім того, передбачено кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, що враховуються при здійсненні виконавцем комунальних послуг перерахунку вартості таких послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Також визначено особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги, а також визначено умови, за яких перерахунок не проводиться.

Як уточнив Мельничук, відповідний Порядок не застосовується на територіях, які включено до затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ:

з дати виникнення можливості бойових дій до дати припинення можливості бойових дій та протягом трьох місяців з дати припинення такої можливості;

з дати початку бойових дій до дати завершення бойових дій та протягом трьох місяців з дати їх завершення;

з дати початку тимчасової окупації до дати завершення тимчасової окупації та протягом трьох місяців з дати її завершення.

Крім того, визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 17.02.2010 N 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості».

Як зміняться платіжки за комунальні послуги

Тарифи на електроенергію для населення з 1 січня залишаються без змін та складають 2,64 гривні/кВт-год. У грудні 2023 року Міністерство енергетики та НКРЕКП заявили, що до кінця опалювального сезону перегляду тарифів на електроенергію для населення не буде.

Водночас тарифи для бізнесу з 1 січня зросли. В умовах ринку електроенергії ціна на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів складається з тарифу на передачу електроенергії, тарифу на розподіл, біржової ціни електроенергії, послуг постачальника та податків.

Тарифи на газ та тепло у 2024 році залишаються незмінними через дію мораторію на підвищення цих тарифів до кінця воєнного стану. Ціна на газ для населення за фіксованим тарифом “Нафтогаза” складає 7,96 гривні/кубометр з ПДВ.

Тарифи на водопостачання та водовідведення також залишилися без змін, хоча спроби переглянути тарифи були. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення “ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом”, після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.

Зауважимо, Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.