Кабмін відреагував на чутки про підвищення вартості електроенергії для населення вдвічі: яким буде тариф

У Кабміні відреагували на повідомлення про можливе підвищення вартості електроенергії для населення удвічі. В Уряді запевняють, що впродовж цієї зими не планують змінювати жодні тарифи.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення.

"Сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується. Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E", - наголосив прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на Сході України, в домівках українців є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків.

У Раді шокували новими тарифами на електроенергію

Раніше член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграфу" заявив, що тариф для населення на електроенергію можуть підняти удвічі.

"Нам потрібна політична воля для непростого та непопулярного кроку – відпустити та лібералізувати тарифи на електроенергію для населення. Сьогодні у нас дві державні компанії – "Енергоатом" та "Укргідроенерго" – по року дотують населення десь на 120 мільярдів гривень. Трохи менш як 100 мільярдів – це "Енергоатом", десь близько 25 мільярдів – це "Укргідроенерго". Фактично кожного без винятку українця дотують ці дві державні компанії. Ринкова ціна на електроенергію сягає від 5 до 6 гривень за кіловат-годину, і це без врахування тарифу на диспетчеризацію і доставку. Тариф для населення за спожиту електроенергію – 2 гривні 64 копійки, а до середини минулого року був удвічі меншим. Тобто субсидіювання цими двома компаніями було ще більшим", – пояснив він.

Також Нагорняк розповів, яким буде новий тариф на електрику.

"Можна говорити, що ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр. Тобто буде трохи менше ніж 6 гривень. Втім, важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати. Держава разом з нашими партнерами мають у такому разі підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без винятку", – підкреслив нардеп.

Тарифи на електроенергію

Тарифи на електроенергію для населення з 1 січня залишаються без змін та складають 2,64 гривні/кВт-год. У грудні 2023 року Міністерство енергетики та НКРЕКП заявили, що до кінця опалювального сезону перегляду тарифів на електроенергію для населення не буде.

9 січня стало відомо, що Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Початок відключень електроенергії за борги планують на кінець січня.

Про причини скасування мораторію на відключення ЖКП, а також те як знову під'єднатися до електроенергії після відключення читайте в матеріалі Delo.ua “Відключення електроенергії за борги вже в січні. Що чекає українців після скасування мораторію”.

Джерело фото: ua.depositphotos.com